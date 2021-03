Apple Event: ¡Ya tenemos fecha para el primer evento del 2021 ! Te decimos la FECHA y QUÉ esperar del evento

A Apple siempre le ha gustado sorprender a sus usuarios, es por eso que la compañía dirigida por Tim Cook podría celebrar su primer evento del 2021 el 23 de marzo.



Pero no hay que emocionarnos, en este evento no presentarán el iPhone 13, sus celulares generalmente se presentan en un evento que se realiza un poco más adelante en el año.



Lo que sí se podría presentar en este evento podrían ser una nueva generación de iPad Pro, y gargets como los AirTags que se llevan esperando desde hace un rato e incluso podríamos ver un iPad con pantalla mini-led y nuevos procesadores.

Sumado a esto, también podrían hablar un poco más de las computadoras con procesador Apple Silicon.



Se había especulado sobre que este evento se llevaría a cabo el 16 de marzo, sin embargo filtraciones aseguran que se llevará a cabo el 23 de marzo que es el mismo día que está programada la revelación de OnePlus.



Como desde el 2020, el evento se llevará a cabo de manera digital y la gente podrá verlo a través de su canal oficial de YouTube y su sitio web.



Apple generalmente hace sus eventos en martes, por o que el 23 de marzo no suena como una fecha descabellada, sin embargo habrá que esperar a que Apple de un anunció oficial para confirmarlo y tener la hora exacta.