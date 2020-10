The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu | Review

Recientemente Electronic Arts había sorprendido a los fans de The Sims 4, con la noticia de que llegaría contenido adicional de Star Wars al juego, en el que todos podrían vivir una aventura Jedi, Sith o un Scoundrel desentendido de la fuerza. La experiencia llegó finalmente al juego, para contestar todas esas dudas que el anuncio había dejado y complacer a los fans de ambas franquicias.

Este contenido, funciona como un viaje vacacional dentro del juego, pero en vez de visitar una calurosa playa o acampar en el bosque, llegarás a un nuevo planeta, donde iniciará tu aventura en esta expansión titulada Star Wars: Journey to Batuu.

Los Sims Star Wars Foto: Especial

Una vez que hayas llegado a Batuu, podrás visitar 3 zonas que están basadas en el parque temático de Disney, Galaxy’s Edge. En estos lugares encontrarás afinidad a la Resistencia o a la Primera Orden y en la parte central un poco de todo.

En esta parte podrás ir desarrollando misiones que te darán personajes de cada facción, para así crecer tu afinidad dentro de la misma y lograr, por ejemplo, hacerte con tu propia espada láser. Fuera de las misiones, podrás coleccionar materiales que irás encontrando, desarrollar habilidades nuevas, o relajarte en la cantina local y bailar los éxitos de Batuu.

Los Sims Star Wars Foto: Especial

Pero si no te quedas pegado con los jugadores de Sabacc en la cantina de Oga y te dedicas a tus misiones, podrás conocer a personajes populares de la franquicia, como Kylo Ren o Rey.

Además de esto, dentro del juego de tus personajes de siempre, podrás adquirir un sinfín de objetos temáticos de Star Wars para decorar tu casa, incluido un Landspeeder como el de Luke Skywalker en el Episodio IV.

Ya teníamos a Baby Yoda en el juego desde que fue agregado 9 meses atrás, pero ahora tenemos todo un paquete completo lleno de monerías. Y si tu sueño siempre fue ser parte de la famosa Cantina Band, podrás hacer que tu Sim se vea como uno de ellos, o puedes ser dathomiriano, twi’lek u otras razas de Star Wars.

Los Sims Star Wars Foto: Especial

Además podrás disfrazarlos de icónicos personajes de la saga, como Darth Vader, Boba Fett, un piloto de la Alianza Rebelde, etc.

Hubo muchas dudas de cómo The Sims iba a poder capturar la esencia de estos clásicos de ciencia ficción y evidentemente tiene sus fallas. El juego no te da ese sentimiento de adrenalina que podría un juego enfocado sólo a ese universo, porque estos juegos no tienen una estructura de libertad para cumplir con objetivos complejos, combatir y usar otras habilidades de la fuerza.

Otro detalle notable, es que está pensado para fans (tal vez de hueso colorado) de Star Wars, por lo que descuida un poco a jugadores nuevos, al asumir que los usuarios saben lo que es la Resistencia, la Primera Orden o un Scoundrel en este universo y todo el ecosistema que rodea a cada una de estas facciones, como los sables, las naves, etc. Los Sims Star Wars Foto: Especial

Algo increíble de este pack, es el hecho de poder armar tu propio droide que te sigue a todos lados, o el previamente mencionado lightsaber, que podrás llevar a tu casa tras la aventura y quedarte con ellos, así como cualquier otro objeto que haya caído en tus manos en Batuu. [nota_relacionada id=1243798]

Maxis y Electronic Arts crearon un mundo increíble de Star Wars, con grandes detalles que apapacharán a los fans de ambos mundos, pero no es el juego más enérgico de este universo que podrías encontrar. Los detalles en vestimenta y objetos son adiciones esperadas, pero valiosas para presumir a esta aclamada saga de ciencia ficción. Las misiones y la aventura en Batuu son algo lentas, pero dan un aire diferente y original a la experiencia de The Sims 4, sin duda un acierto por parte de EA.

The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac, como contenido descargable para el juego principal. Esta revisión fue hecha a partir de la versión de Mac.

Por Redacción Digital El Heraldo De México

msr