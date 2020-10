Apple Event 2020: conoce todas las novedades presentadas

Durante el evento de Apple 2020 se confirmó la llegada de una nueva generación de dispositivos, iPad y Apple Watch, que estarán disponibles a partir de hoy.

El evento comenzó en punto de las 12 PM, hora de México, con la revelación oficial de Apple Watch Series 6 y Apple Watch SE, seguido por dos nuevos integrantes de la división de iPad.

Apple Watch SE Foto: Especial

Dentro de las principales novedades anunciadas en la nueva generación de Watch, Apple anunció la inclusión de un sensor que mide la saturación de oxígeno en sangre. Así mismo resalto la importancia de mantener una buena salud, integrando mejoras de seguimiento a actividades deportivas, sueño y descanso, así como también el lavado periodico de manos.

También se presentaron las nuevas generaciones de iPad, conformada por un iPad de octava generación y un iPad Air de cuarta generación, que mantendrán el botón de inicio, aumentando su potencia gracias a un procesador A12 y A14, respectivamente.

Es importante mencionar que el iPad Air se actualiza ya que ahora se cargará con USB-C y regresa el Touch ID con el sensor en el botón de encendido.

El nuevo iPad de octava generación llegará con un precio inicial de 8,999$ pesos mexicanos y el iPad Air tendrá un precio inicial del 16,499$ pesos mexicanos.

El Apple Watch Series 6 llegará en varios colores, el 22 de septiembre, contará con pantalla retina con duración de 18 horas continuas, con la pantalla activa en todo momento. También integrará una brújula para navegación, y aplicaciones para monitoreo de salud.

Estará construido en diferentes materiales a elegir entre acero, cerámica, aluminio y titanio, con un costo a partir de los 10,999$ pesos mexicanos.

Dentro de los nuevos servicios que ofrecerá Apple, presentaron Fitness + un programa de ejercicio que contará con instructores profesionales y que medirá el progreso del ejercicio del usuario motivándolo a continuar y proponiéndole rutinas que sean de su agrado. Este servicio costará $9.99 dólares al mes o $79 dólares al año.

Apple también anunció el servicio Apple One, una suscripción con opción a todos los servicios de Apple y que costará desde $15 dólares al mes. Con Apple One se podrán escoger diferentes paquetes que podrían incluir los siguientes servicios:

- iCloud

- Apple Music

- Apple TV+

- Apple Arcade

- Apple News+

- Apple Fitness+ Apple One Foto: Especial [mow_video youtube_id= SWoWZU06xKQ]

Por Redacción Digital El Heraldo de México – MHL