Among Us: Cómo descargar paso a paso los stickers del juego de moda

A estas alturas de la vida, está por demás volverte a contar que Among Us se ha convertido en uno de los juegos favoritos durante la pandemia; hace unas semanas te decíamos que Fall Guys: Ultimate Knockout ostentaba el título, pero las cosas han cambiado ya.

Y es que las coloridas botargas de Fall Guys ya fueron desplazadas por los astronautas y los impostores de Among Us, el divertido -y gratuito- juego para PC y dispositivos móviles del estudio independiente InnerSloth.

https://youtu.be/NSJ4cESNQfE

Aunque en Among Us sólo pueden entrar de cuatro a 10 personas por partida, la diversión está asegurada, ya que los competidores deben completar misiones dentro de una nave espacial, así como encontrar a los jugadores impostores.

Para ello, los otros astronautas deben estar alertas de quienes se esconden o cuáles son los jugadores que tienen actitudes sospechosas dentro de las salas; una vez que creen que encontraron al impostor, votan entre todos para expulsarlo.

En redes sociales circulan divertidos memes y videos de este juego, ya que en ocasiones las votaciones no salen cómo los jugadores esperaban y expulsan por error al jugador que no era y se quedan adentro con los impostores.

https://twitter.com/birdzdaword/status/1304628185661923328

Astronautas de Among Us en tus chats

Pues bien, la popularidad de Among Us sigue creciendo a pasos agigantados a pesar de que es un juego se lanzó ¡hace casi dos años! Ahora, los usuarios traspasaron las fronteras y no sólo llevan a los astronautas en el juego, sino que ahora ya también circulan por los chats.

Ya hay algunos paquetes de Stickers de Among Us para iMessage y WhatsApp y aquí te decimos cómo descargarlos paso a paso para que nunca le falten astronautas e impostores a tus conversaciones.

La aplicación WiStickers lanzó algunos Among Us, los cuales puedes conseguir en el enlace que viene en el segundo tuit del siguiente hilo:

https://twitter.com/WiStickers/status/1301618993858580481

Una vez que te aparezcan todos, debes seleccionar la opción de 'Añadir a WhatsApp' y listo, ya tienes los stickers de Among Us listos para complementar tus conversaciones.

Otra opción es descargar la aplicación Sticker.ly a tu celular -es gratis- y en el buscador colocar las palabras Among Us.

Una vez que elijas el pack de stickers que quieres en tus chats, debes elegir en qué aplicación los quieres guardar, WhatsApp o iMessage. La app te mandará a tus chats y deberás darle añadir.

¡Listo! Ya puedes añadir a los astronautas e impostores a tus conversaciones.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

