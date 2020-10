Todos estos videojuegos llegarán con las Xbox Series X y Xbox Series S

Ahora que ya sabemos que Microsoft lanzará en noviembre las Xbox Series X y su versión digital, Xbox Series S, así como sus precios, la duda que tenemos ahora es qué títulos de videojuegos saldrán a la venta junto con estas dos consolas.

Cabe recordar que será el 10 de noviembre cuando ambas Xbox salgan al mercado; Microsfot tuvo que confirmar las fechas dado que medios especialiazados comenzaron a filtrar estos datos el pasado lunes 7 de septiembre.

Pues bien, con estas dos consolas llegarán atractivos títulos que podrás adquirir para estrenarlos al tiempo que ambas Xbox. Es importante precisar que la preventa tanto para las consolas como para los juegos iniciará el 22 de septiembre.

Juegos que llegan el 10 de noviembre

Títulos de Xbox Game Studios

Estos son los videojuegos que saldrán a la venta el próximo 10 de noviembre:

Gears Tactics

Gears of War 5

Forza Horizon 4

Por otro lado, también lanzarán Ori and the Will of the Wisps y Sea of Thieves, pero no se ha confirmado la fecha exacta.

Ubisoft

Por su parte, Ubisoft también pondrá a la venta el 10 de noviembre los siguientes títulos:

Assassin's Creed Valhalla

Dirt 5

The Falconeer

Watch Dogs: Legion

Yakuza: Like a Dragon

Tetris Effect: Connected

Destiny 2: Beyond Light

Vale mencionar que últimos dos videojuegos serán parte de la suscripción a Xbox Game Pass.

¿Qué videojuegos llegan antes de que acabe 2020?

El 13 de noviembre estará a la venta Call of Duty: Black Ops Cold War, y de acuerdo con el sitio especializado Vandal, estos serían los títulos que saldrán a la venta antes de que termine el año:

12 Minutes

Call of the Sea

Control

Cyberpunk 2077

DARQ

FIFA 21

Haven

Immortals Fenyx Rising

Just Dance 2021

Marvel's Avengers

Nascence

NBA 2K21

Observer: System Redux

Orphan of the Machine

Outriders

Overcooked! All You Can Eat

Override 2: Super Mech League

Paradise Lost

Planet Coaster: Console Edition

Puyo Puyo Tetris 2

Scarlet Nexus

The Ascent

The Medium

WRC 9

¿Ya estás listo para comprar tu nueva Xbox? Después de leer los atractivos títulos que llegarán en 2020 para ambas consolas, ¿ya tienes pensado cuáles vas a adquirir?

