¿Maratón de películas en familia? Disney+ lo hace posible con GroupWatch, así funciona

La pandemia de Covid-19 nos ha obligado a distanciarnos de nuestra familia, amigos y seres queridos, por lo que las tardes de películas o maratones han tenido que ser aplazados para cuando podamos volver a vernos, sin embargo, puede que esto no sea así, luego de que tras el reciente lanzamiento de Disney Plus, la famosa compañía incluyó una función muy útil que no muchos han notado.

Se trata de GroupWatch, una innovadora función incluida en el nuevo servicio la cual permite reproducir una película, serie, documental o cualquier contenido dentro del catálogo para poder verlo de forma simultánea junto a con usuarios que también tengan una cuenta activa. A continuación te contamos cómo funciona y cómo usarlo paso a paso.

Justos pero a la distancia

Esta nueva modalidad es una gran opción para convivir en familia a pesar del distanciamiento generado por la pandemia, es así que si no quieres ver una serie o película solo, sólo debes de seleccionar el contenido desde la página web o desde la app de Disney Plus instalada en algún dispositivo compatible.

Una vez hecho esto buscar el ícono de GroupWatch y presionarlo, esto hará que se cree una sala virtual en la cual podrás invitar a un máximo de seis usuarios.

Ya dentro de la sala podremos ver quienes se unieron a la función, pues la plataforma mostrará su nombre y el icono que utilizan en su perfil. Ya que todos estén listos y con palomitas en mano, cuando el anfitrión lo desee, puede iniciar la reproducción.

Si por alguna razón llegas tarde a la reunión, no te preocupes, podrás unirte a pesar de que ya haya iniciado la reproducción.

También tiene reacciones

Si entras a la sesión a través de un dispositivo como Roku, PlayStation 5, Xbox o la aplicación de tu televisión, con tu celular podrás mandar “reacciones” en tiempo real de lo que estás viendo a través de con iconos muy similares a los emojis.

De igual forma si por alguna razón el anfitrión tiene que irse la sala permanecerá abierta hasta que el último usuario la haya abandonado. También es importante mencionar que cualquiera de los usuarios podrán pausar, reproducir, adelantar, retrasar o cambiar los subtítulos en cualquier momento.