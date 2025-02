El plan de Adán Augusto con Yunes ante el músculo de Nahle

Posterior a sendas reuniones nocturnas en Palacio Nacional, donde estuvieron las dos máximas autoridades de Morena, todo parece indicar que Miguel Ángel Yunes Márquez no será afiliado al movimiento, cuando menos en esta ocasión… aún así, el expanista continuará apoyando en el Senado las iniciativas de la Presidenta.

El rechazo alcanzó niveles que, si se ignoran o “pasan de largo”, podrían ocasionar costosas fracturas futuras, aunque las y los inconformes se alinearan o ajustaran. A pesar de ello y si se concreta su no aceptación, Yunes Márquez continuará siendo tratado como morenista en el Senado.

Previendo que su afiliación sea rebotada en la Comisión de Honor y Justicia, Adán Augusto López aprovechará su poder en el Senado para mantener a Yunes en la élite de “su morenismo”. El simple hecho de convertirlo (y sostenerlo) como presidente de la Comisión de Hacienda da constancia de ello y de su rebeldía hacia “algunas instrucciones superiores”.

La única y auténtica causa por la que Miguel Yunes no sería aceptado como morenista tiene nombre y apellido: Rocío Nahle. Aún así, el empuje del exsecretario de Gobernación por lograrlo no quedará ahí, pues la misma inercia de encumbrarlo en el Senado obligaría a afiliarlo en un futuro no lejano.

Sea como morenista oficial o virtual, Yunes continuará siendo respaldado por Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, haciendo gala de su poder en la Cámara Alta y desoyendo tanto a morenistas inconformes como a la propia presidenta del movimiento.

Y es que después de Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, Yunes Márquez es el “morenista-no morenista” con más poder en el Senado, y eso podría considerarse una afrenta para la gobernadora de Veracruz, aunque con el simple hecho de que el expanista no sea aceptado en el movimiento, Rocío Nahle habrá mostrado suficiente músculo.

Sea de la manera que sea, el “debate” continúa al interior de la Comisión de Honor morenista para hallar una salida “salomónica” al tema de Yunes Márquez, siguiendo la instrucción superior de “buscar dejar contentos a todos… o si eso no se puede, menos inconformes”.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.

POR ALEJANDRO AGUIRRE GUERRERO

X: @AAGUIRRE_G

