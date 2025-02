Las opciones para Ucrania son todas sombrías

La traición es un concepto que se relaciona con la fidelidad, el compromiso y la lealtad; pero no todo engaño es, necesariamente, una traición ni todo cambio de opinión es, por sí mismo, un acto de traición. No hay moral monolítica que resuelva este galimatías, pero en el caso de Ucrania, tras las últimas declaraciones de Trump: “Washington abandona a Kiev”, esto, en realidad, no es una sorpresa. En la nueva geopolítica estadounidense esto era el resultado más probable; sin embargo, Kiev fue traicionada de manera principal por todos aquellos que le prometieron un asiento en la OTAN y una membresía a la Unión Europea, por eso la traición que más duele es la que proviene de aquél en quien confiamos.

La situación en Ucrania es el resultado de una compleja interacción de factores históricos, políticos y geopolíticos. De manera reciente, con el Euromaidán o la Revolución de la Dignidad en noviembre de 2013, se dan dos conclusiones opuestas: para quienes apoyaron ésta, lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino una revolución popular en contra del gobierno autoritario de Yanukovich; desde la perspectiva de Rusia y algunos sectores prorrusos dentro de Ucrania, los eventos fueron un golpe de Estado orquestado con apoyo de la OTAN.

En los últimos tres años, la peor versión de Europa y el POTUS de turno, alcanzaron el límite máximo de lo que se podía hacer de manera factible en términos de suministro de armas e imposición de sanciones económicas sin desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Continuar con este costoso respaldo por más tiempo no habría cambiado la realidad de que Rusia es más grande y rica que Ucrania; además, Rusia siempre tendría la última palabra en cualquier guerra regional como una gran potencia nuclear.

El 14 de febrero pasado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que nunca hubo una garantía de que Ucrania se uniría a la alianza como parte de un acuerdo de paz con Rusia, esta declaración contradice algunas de sus promesas anteriores. En diciembre de 2023, el recién nombrado Rutte dijo que el “camino de Ucrania hacia la membresía es irreversible” y que estaba “más cerca que nunca de la OTAN”.

En fin, la única manera de garantizar una paz duradera es establecer una verdadera no alineación de Ucrania y avanzar en un acercamiento entre Rusia y Occidente. ¿Significa esto una victoria para el Kremlin? Sí, lo es, pero este ha sido el único resultado realista desde el principio, además, las predicciones de que la economía rusa colapsaría y el régimen se derrumbaría bajo la presión de la guerra, no ocurrieron.

Hoy en día, la traición no es un terreno reservado a los moralistas, la traición es consustancial a aquellos que se oponen a la paz para quienes no traicionar es perecer, porque la traición es la expresión superior de su pragmatismo y ese se aloja en el centro mismo de sus ambiciones económicas.

POR DIEGO LATORRE LÓPEZ

