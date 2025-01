La Navidad es en enero

El espíritu navideño está lleno de solidaridad y de un ambiente propicio para el cambio y el amor.

En pocas palabras, estamos convocados a servir y ayudar.

Las luces navideñas y el nacimiento, que adornan casi todas las casas, nos recuerdan la llegada de un ser iluminado que nos dejó la frase “Amaos los unos a los otros”.

Es la temporada donde es común invitar a amigos y familiares, que no siempre pueden darse el lujo de comidas de medio a alto valor.

Justo después de la Navidad y la llegada del año nuevo, es el momento que -desde mi perspectiva-, debe demostrarse el verdadero espíritu navideño, porque en las fechas sin celebraciones, empiezan los enormes problemas, el despertar sin un trabajo, con una gran deuda, el mes que se paga predial, agua o rentas. Toda la felicidad que desprenden los días previos se esfuma en enero.

Este año 2025, en forma particular, la cuesta será de casi noventa grados, porque justamente es en las peores épocas donde el amor y la solidaridad tienen que demostrarse y florecer. No sólo cuando la fiesta nos embriaga de un aroma de canela y manzana, generando ese ambiente dadivoso.

¿Te has preguntado qué pasará, el 20 de enero de 2025, con la llegada de Trump? No tenemos que mentirnos: ajustará aranceles y deportará a toda persona que se atraviese a los intereses políticos de su persona. Una pequeña muestra fue la dimisión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La presión fue insostenible, su figura era incompatible con la personalidad y los planes del qué será el nuevo POTUS (President of the United States).

Como cualquier secuencia de dominó, una cosa lleva a la otra. Dentro de los logros mexicanos se cuenta con el incremento al mini salario que llevó a un crecimiento notable de casi 120% desde el año 2019; sin embargo, esto plantea riesgos que he señalado en alguna otra columna, como el hecho de que se llegue al punto de que el mini salario alcance al primer profesionista y desplace a los que no son profesionistas; por lo que creo que es importante tomar en cuenta, diversos hechos, pero eso es otro tema.

De lo que estamos hablando es que a pesar de que el salario mínimo haya crecido en una proporción notable, también lo es que el apretón de cinturones será bastante fuerte. Sólo con mirar los últimos cuatro meses de incrementos en alimentos en Costco y Sams, o en plataformas como Shein, Temu (entre otras), se pueden dar idea de cómo y en qué proporción subirán alimentos, y artículos de tendencia en el mercado.

¿Y por qué hablo de esas cadenas de mayoristas? La razón es que gran parte de la venta masiva al menudeo en el área informal se surte en dichas tiendas, por lo que, hoy día también tendrán que ser solidarios y perderán sus canonjías de evasión impositiva. Por ello, a pesar de que hasta hace algunos años podían generar ganancias tipo duty free, ya fuera en bazares, tianguis o en redes sociales.

Ante una realidad compleja, como la que vivirá México, este tipo de autoempleos, que ahora puede cobrar a través de transferencias bancarias o de mecanismos más sofisticados como terminales de pago, vía smartphones o tablets. Al convertirse en un factor de ingreso nacional su aportación de impuestos tendrá una variable que implicará el pago de aranceles a sus proveedores. Pero ello es un paso adelante a la regulación y entrada de mayores aportadores a un sistema colapsado de personas que cumplen sus obligaciones fiscales.

Por cierto, feliz año 2025 y que el futuro te sea brillante

@MorganSarel

Consultora Laboral

Directora de Equity Job Lab

EEZ