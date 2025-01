Carrera por IA: ¿China y EU frente a empate técnico?

La carrera por el liderazgo en Inteligencia Artificial (IA) ha tomado un giro inesperado. En las últimas semanas, los avances de China han sacudido el panorama global, replanteando las estrategias de innovación y demostrando que la ventaja de Estados Unidos ya no es tan clara. Empresas como DeepSeek y ByteDance han logrado progresos notables que desafían el dominio tecnológico occidental.

En diciembre, DeepSeek presentó un modelo de IA casi tan avanzado como los mejores del mercado, pero desarrollado con una fracción (1/50) del costo que gastan gigantes como OpenAI. Luego, lanzaron otra herramienta similar a la de OpenAI. Por su parte, ByteDance presentó un modelo más económico, y un laboratorio en Hong Kong desarrolló una versión funcional con menos recursos.

Esos avances han demostrado que la carrera por el liderazgo tecnológico ya no se trata sólo de quién tiene más recursos. Aunque China aún no puede considerarse ganadora, ha dejado claro que EU ya no tiene una ventaja definitiva. Nos encontramos en un escenario de empate técnico, donde los liderazgos son más cortos, medidos en meses o semanas en lugar de años.

Esos cambios han golpeado a OpenAI, empresa que fue sinónimo de innovación tras el lanzamiento de ChatGPT. Su relación con Microsoft se ha deteriorado, y Sam Altman, su CEO, enfrenta críticas por depender más de su habilidad comercial que una visión técnica. Además, la empresa ha reducido precios para mantenerse competitiva, lo que ha aumentado sus pérdidas.

Nvidia, otro nombre clave en tecnología, también enfrenta un panorama incierto. Durante años, dominó el mercado de chips avanzados para entrenar modelos de IA. Sin embargo, los avances de empresas como DeepSeek han demostrado que ya no se necesitan tantos recursos costosos para lograr resultados competitivos, lo que disminuye la dependencia de sus productos estrella y pone en duda su estrategia a futuro.

La CHIPS Act, diseñada para limitar el acceso de China a tecnología avanzada, ha tenido un efecto inesperado. En lugar de frenar su progreso, estas restricciones motivaron a China a desarrollar soluciones más eficientes, fortaleciendo su capacidad de competir tanto en software como en hardware.

Por otro lado, decisiones como la de Meta de abrir sus modelos de lenguaje también generan cuestionamientos. ¿Fue un acto de transparencia o un error estratégico que permitió a competidores como DeepSeek avanzar tan rápidamente?

Más allá de las tácticas actuales, la pregunta es: ¿qué país logrará liderar en el largo plazo? La carrera por la IA ya no se trata sólo de quién tiene más chips o mayores presupuestos. El liderazgo dependerá de la capacidad para ir más allá del paradigma de modelos de lenguaje y fomentar un ecosistema donde innovación, ética y regulación trabajen de la mano.

La IA no es sólo una herramienta tecnológica; es el reflejo de cómo queremos construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible. En esta carrera, no ganará el más rápido, sino quien equilibre la tecnología con el impacto positivo en la sociedad.

POR ALEJANDRA LAGUNES

