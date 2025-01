Reflexiones del balón

Santos Laguna sigue en la ruina, de momento. Aunque hayan designado a Alejandro Irarragorri Jr. como el nuevo mandamás de la institución, parece que la política de fichajes modestos sigue y así es difícil conformar una institución de élite.

Javier Güémez, aunque de buen momento en la contención, ya está en su etapa de declive. Christian Dájome debutó para hacerse expulsar en el cotejo de la Jornada 2 frente a Pachuca y tampoco se le han visto grandes chispazos de calidad. Santos se ha acostumbrado a tener fichajes de corte sumamente modesto, casi todas las incorporaciones llegan o por una cantidad módica de dinero, o de préstamo y en casi todos los casos, libres. Así es muy difícil competir por algo importante. Ninguna institución a nivel mundial ha demostrado lo contrario si quiere ser protagonista, salvo muy contadas excepciones.

Hoy el resultado de esas gestiones son dos derrotas frente a Chivas, que en la primera jornada parecía equipo de expansión y en la segunda un club de elementos jóvenes con otra mezcla de casi retirados, y ante Pachuca cuya temática es desarmarse cada semestre al por mayor. La misma defensa que estaba recibiendo de a dos por partido se mantiene en la institución y algún sector de la prensa especializada vendió espejitos a esa exigente afición de Torreón, y algunos aficionados compraron el discurso barato que las cosas mejorarían prácticamente con los mismos jugadores que el torneo anterior quedaron en el último lugar de la clasificación.

En otros menesteres, JJ Macías anotó después de más de 900 días. Un elemento que tenía grandísimas condiciones empezando su trayectoria en Chivas y León con el profe Nacho Ambriz, se reencuentra, aunque sea desde los once pasos, con el gol, algo que seguramente le llenará de confianza y no le convertirá, como era presupuestable, en la última opción de Fernando Ortiz en la delantera, sobre todo ante el panorama sombrío de todos los atacantes del equipo que no perforan las redes ni en los entrenamientos.

Santos cuenta con cuatro delanteros nominales. Santi Muñoz que lleva tres años siendo una promesa que parece no despegará, Choco Lozano que tiene de futbolista lo que yo tengo de astronauta, sobre todo por su mentalidad irresponsable de hacerse echar en zonas del campo irrelevantes; Tayel Jiménez, que le ha llenado el ojo a Ortiz aunque aún no gravita en la ofensiva Guerrera, y Stephano Carrillo que tiene grandísimas cuotas goleadoras en divisiones inferiores, pero que con la primera escuadra no se ha podido afianzar como un elemento de confianza. Cuatro opciones que claramente están por encima del delantero surgido en Verde Valle que parecería lo dejarían sin jugar, pero que ahora tendrá más oportunidad de hacerse notar mientras tenga la amistad con las porterías rivales.

En fin, parece que esta plaza repleta de historia, aunque joven, seguirá naufragando en la intrascendencia por lo menos seis meses más, veremos si alguien logra levantarla, aunque parece que para ello tendrá que pasar a otras manos a las que sí le importe.

