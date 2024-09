Entre la incertidumbre y la defensa sin marcha atrás

Cuando se nos pregunta si ya vimos a los nuevos diputados y senadores para el tema de la defensa del INAI, mi respuesta ha sido: “son los mismos”. Y así es, sólo pasan de un lugar a otro, pero son los mismos actores con los que ya tocamos puertas en el pasado: unos como integrantes de Gabinete, ahora en Cámara de Senadores; otros que eran senadores, ahora son diputados, y los que eran diputados ahora son senadores. Así las cosas en el entramado legislativo.

Por eso la única opción es esperar la respuesta de las nuevas autoridades de platicar para hacerles ver todo lo que conlleva esta iniciativa, que, por cierto, tiene varias lagunas sobre las funciones que realiza el INAI.

Comencemos por el número de recursos contra negativas de información que sigue creciendo día a día. Tan sólo la semana pasada resolvimos 587 quejas de la sociedad al no haber recibido la información que solicitaron en temas de datos personales y de acceso a información pública que generan las instituciones.

De enero a la fecha ya son 14 mil 338 recursos que se interponen ante el INAI: 11 mil 899 de acceso y dos mil 489 de datos personales, de los cuales ya resolvimos 12 mil 147, de personas quienes vieron afectadas sus libertades informativas.

¿Qué preocupa? Que, si esto sigue así, entonces cómo se generará la confianza de la sociedad al pasar este derecho de estafeta. Este modelo se probó hace 22 años, y no funcionó, por eso se pensó en impulsar la autonomía.

Lamentablemente, algunos creen que la autonomía es libertad absoluta para hacer a libre antojo todo, y no es así. Esta es para resolver con imparcialidad y privilegiando la máxima publicidad de la información. Yo lo he comentado y lo seguiré haciendo, hay quienes lastimaron al INAI con acciones y escándalos, pero por unos no la pueden llevar todos. Los escándalos de cadenas familiares y mal uso de tarjetas corporativas son de unos cuantos.

Hay cuestiones que ver detrás de esta iniciativa: como el arrendamiento del edificio con opción a compra que “alguien” en el pasado realizó en 2012 por $683.8 millones de pesos a 20 años dándose 74 millones 555 mil pesos por año (pago variable).

La Plataforma Nacional de Transparencia y su infraestructura, derechos laborales de los trabajadores con probada capacidad técnica y el Centro de Atención a la Sociedad, por mencionar algunos, no deben eliminarse de un plumazo. Debe de existir razonamiento porque será más lo que se pierda a lo que se gane.

La gente de confianza sabe que son puestos efímeros y los ciclos se cierran, pero no la base trabajadora, que por cierto ya cuentan con el servicio profesional de carrera.

Todo es perfectible a pesar de errores que los asumirán quien los cometió, ir a la reingeniería, realizada por un equipo talentoso del INAI sin contratar a nadie de externos, ayudaría a superar esta crisis. El documento ya está enviado a través de varias vías y espero seamos escuchados.

POR JULIETA DEL RÍO

COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

EEZ