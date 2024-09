El mejor torneo de clubes del mundo está de regreso

Las noches mágicas de la UEFA Champions League están de vuelta. La historia y el abolengo de la competición se pueden sentir desde el primer instante con el mítico himno. Para esta edición hay modificaciones en la fase regular, pero la esencia de los duelos de enfrentamiento directo permanece intacta. Atmósferas inigualables, goles, atajadas y varias pinceladas es lo que estamos viendo en la jornada 1 del torneo.

Para la temporada 24/25, la Champions pasó de un formato de fase de grupos, donde accedían los dos primeros lugares de cada sector a los octavos de final, a una especie de liga donde todos los equipos competirán en una clasificación común. Los ocho equipos que obtengan más puntos avanzarán directamente a los octavos.

Mientras que los clubes clasificados entre los puestos 9º y 24º jugarán una eliminatoria de repechaje a doble partido para buscar su pase a octavos. A partir de los octavos de final, el torneo seguirá su formato actual.

La jornada inaugural arrancó con los reyes de Europa venciendo tres goles por uno al Stuttgart en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé y Endrick anotaron en su debut en Champions con los blancos. El delantero de 18 años se convirtió en el jugador del Real Madrid más joven en marcar en la Liga de Campeones. El brasileño está respondiendo muy bien con los merengues, aprovechando cada oportunidad que tiene de juego, y a pesar de tener muy pocos minutos en los partidos, siempre busca protagonismo.

El Liverpool derrotó tres a uno al Milan en San Siro. Los rossoneros iniciaron ganando con un gol de vestidor de Christian Pulisic al minuto 3; sin embargo, poco les duró la alegría, ya que los reds remontaron con anotaciones de Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Dominik Szoboszlai.

El Bayern Múnich goleó de forma brutal al Dinamo Zagreb, nueve goles a dos. Harry Kane encabezó el festín bávaro con un póker. El cuadro alemán no conseguía un resultado similar en la Copa de Europa desde 2020, cuando vapuleó al Barcelona ocho a dos en cuartos de final.

El Manchester City y el Inter de Milán igualaron a ceros en el Etihad Stadium. Fue un duelo muy trabado, donde los citizens siempre manejaron el ritmo de juego, pero nunca lograron penetrar la portería de Yann Sommer.

El finalista de la pasada edición, Borussia Dortmund, se impuso tres goles a cero al Brujas de Bélgica. Jamie Bynoe-Gittens se despachó con un doblete para comandar el triunfo germano.

La primera fecha termina hoy con los siguientes duelos: Estrella Roja vs Benfica, Feyenoord vs Leverkusen, Stade Brestois vs Sturm, Atalanta vs Arsenal, Atlético de Madrid vs Leipzig y Mónaco vs Barcelona.

Las épocas cambian, los formatos cambian, pero lo que nunca se modifica es el aura que tiene este torneo. Eso permanecerá para siempre en la identidad de cada aficionado a este único deporte. Es, simplemente, la bendita Champions League.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

MAAZ