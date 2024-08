Otro sabadazo da prisión domiciliaria a Mario Marín

El ya clásico sabadazo Judicial ahora benefició al ex gobernador Mario Marín; y todavía el PAN, el PRI, y MC y el propio Poder Judicial se oponen a una Reforma Judicial profunda.

Pero el pueblo mexicano está muy claro en apoyar la reforma y castigar a quienes defienden tantas injusticias. Sabemos que el poder judicial, encargado de interpretar y aplicar las leyes, está plagado de corrupción e impunidad.

Está vez, la hipocresía y corruptelas al servicio de la derecha llevó a la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, al beneficio de prisión domiciliaria para el priista y exgobernador de Puebla, Mario Marín acusado por tortura y secuestro de la periodista Lydia Cacho, y protección a redes de trata infantil.

Recordemos el nombre de esta jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez para no votar por ella. Los sabadazos judiciales son un acto de corrupción que refuerza la necesidad de una reforma al Poder Judicial y de la renovación de jueces.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Angélica del Carmen Ortuño Suárez, le haya concedido prisión domiciliaria al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y acusó a la oposición de proteger al exgobernador poblano al afirmar que ayudó en el fraude en la elección presidencial de 2006. “Por eso no quieren que se reforme el Poder Judicial”, dijo AMLO.

Mario Marín fue detenido por un grupo especial de elementos de la Fiscalía General de la República, (FGR) tras realizar un cateo a un domicilio ubicado en el puerto de Acapulco, en febrero de 2021, y llevado a Cancún donde quedó sujeto a proceso como probable autor intelectual de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho detenida en diciembre de 2005 por judiciales poblanos y llevada vía terrestre a Puebla.

Sin embargo, tal como lo denunció Lydia Cacho en redes sociales, a pesar de también estar señalado de proteger una red de pederastía, la jueza consideró que Marín no amerita prisión preventiva sino prisión domiciliaria, luego de permanecer tres años en prisión preventiva por tortura y protección a redes de trata infantil en una cárcel de máxima seguridad, en el penal Almoloya de Juárez.

Hace dos días la periodista escribió en su cuenta de X: “en este momento estamos en audiencia, la jueza Angélica del Carmen Otuño Suárez nos ha dicho que va a liberar a Mario Marín que no amerita prisión preventiva por su delito de tortura y protección de redes de trata infantil. (…) La juez Angélica Ortuño Suárez le impone una multa de sólo 100 mil pesos al exgobernador Mario Marín (que tiene un chalet en Suiza); lo liberan justo en la recta final en que esperábamos la sentencia firme por tortura. Así el poder del ex gobernador de Puebla dentro del Poder Judicial.

Mis abogados están exigiendo que al menos lleve un brazalete electrónico. La jueza al igual que con Adolfo Karam, de pronto dio un giro y todo el esfuerzo, incluyendo a la Interpol, de 15 años, lo tiró a la borda”, publicó.

El pasado 6 de agosto del presente, Adolfo Karam, ex director de la policía judicial de Puebla, acusado de aprender a Lydia Cacho en Quintana Roo, trasladarla a Puebla y torturarla en 2005, dejó el centro de reinserción en Cancún, tras una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo y seguirá su proceso en libertad debido a que un juez también modificó sus medidas cautelares tras ganar un amparo. ¿Sería este un antecedente del “beneficio” que también habría de ocurrir con Marín apenas cinco días después?

En su momento, todos escuchamos a Mario Marín en grotesca conversación con el industrial Kamel Nacif. Ésta se daría momentos después de que un juez dictara formal prisión contra Lydia Cacho por presunta difamación.

Esto fue lo que dijeron vía telefónica sobre la detención y formal prisión de Lydia Cacho:

Mario Marín: (MM) –Quiúbole Kamel.

Kamel Nacif (KN) –Mi gober precioso

MM –Mi héroe, chingao

KN –Tú eres el héroe de esta película, papá

MM –Ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esa vieja cabrona (Lydia Cacho). Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima, y que no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje, a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros cabrones y otras.

(Hasta aquí el diálogo Kamel Nacif– Mario Marín).

Por ahora, el cambio de medida cautelar permitirá que Mario Marín continúe su proceso en arresto domiciliario con un brazalete electrónico después de haber pagado una fianza de 100 mil pesos. Esta modificación ocurre una vez que se esperaba la sentencia por el delito de tortura en su contra.

Aracely Andrade, abogada de la periodista dijo que su cliente no está conforme con el fallo ya que el ex mandatario "estuvo prófugo por dos años y aún conserva el dinero, el poder y las influencias para evadirse de la justicia, fugarse nuevamente y evadir su responsabilidad penal”. Andrade ya prepara el recurso de revocación contra el fallo de la jueza Ortuño Suárez, "toda vez que el delito de tortura es considerado grave". Tiene hasta este miércoles para presentar el recurso para revertir el fallo judicial.

"No sabemos cuál será el resultado. Yo pensaba que este asunto estaba muy claro y hoy me han demostrado que no. La jueza ya le había negado la salida, y ahora dice que sí puede salir. Es desconcertante por todos lados. Yo creo que a la jueza le tembló la mano, y es muy irónico, porque todos escuchamos cuando Marín dijo que en Puebla 'no nos tiembla la mano y al que es delincuente le llamamos delincuente'. Entonces, a esta jueza sí le tembló la mano", agregó la abogada especialista en Derechos Humanos.

En mayo de 2019 se habría emitido una ficha roja de Interpool para la búsqueda y captura del ex mandatario en más de 190 países.

El mandatario no ha sido exonerado, sin embargo, es un preso peligroso para mí, para mis testigos y mi familia” agregó la también autora del libro Los demonios del Edén: el poder que protege a la pornografía infantil.

La organización en defensa de los derechos de libertad de expresión Artículo 19, impugnará la libertad de Mario Marín.

Sostienen que “hay riesgo de fuga, toda vez que en el caso actual se han presentado, por la defensa de Lydia Cacho, una serie de pruebas que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también los riesgos contra la víctima, una mujer periodista víctima de tortura”.

Así, junto al expediente abierto contra Karam, (quien salió de prisión también derivado de una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo), impugnará las medidas impuestas a Mario Marín. “En el caso de Lydia Cacho no hay garantías para que regrese a México y continúe ejerciendo su labor periodística”, aseguran.

En lo particular considero que urge que se apruebe la reforma al Poder Judicial para sacar a jueces corruptos. El poder judicial encargado de interpretar y aplicar las leyes, está plagado de corrupción e impunidad.

Durante más de 30 años el neoliberalismo secuestró el acceso a la justicia, y se convirtió en una élite que se dedicó a proteger a los grandes capitales, a políticos e incluso a la delincuencia.

Encuestas de Enkoll; De las Heras Demotecnia y la Comisión de Encuestas de Morena revelaron que cerca del 80 por ciento de las y los mexicanos están de acuerdo con una reforma al Poder Judicial.

Desde hace seis años en nuestro país late una exigencia de igualdad y justicia, por ello la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha convocado a un gran diálogo nacional en el que el pueblo, expertos e incluso el Propio Poder Judicial están convocados, para que las voces de todas y todos sean escuchadas.

¡Urge la Reforma al Poder Judicial! Ya no más la impunidad y corrupción para proteger a criminales. Es inaplazable garantizar que la justicia sea eficiente.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

EEZ