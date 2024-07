Las mujeres y el PAN: ¿Olvidadas por sus Líderes?

La disputa entre el expresidente Felipe Calderón y el líder nacional del PAN, Marko Cortés, evidencia una triste realidad: el impulso y apoyo a las candidatas presidenciales dentro de Acción Nacional ha sido escaso, por no decir inexistente.



Ni Josefina Vázquez Mota ni Xóchitl Gálvez recibieron el respaldo necesario de sus dirigentes partidistas en cada una de las campañas presidenciales, tampoco tuvieron los recursos económicos, ni la operación política y territorial que requerían.



Recordemos que hace poco, Vázquez Mota reveló en una entrevista que tras perder la elección en el 2012, Calderón la convocó a una reunión privada en Los Pinos para reconocer que la había traicionado, pues prácticamente él quería que la interna de su partido la ganara su amigo Ernesto Cordero, el cual perdió, así que en ese momento prefirió no apoyar a la actual senadora.



Y en el caso de Xóchitl Gálvez, su campaña también estuvo plagada de desprecio. No sólo se hizo evidente el desinterés de los líderes partidistas que la arropaban, sino que también fue víctima de violencia de género, hasta llegar los gritos.



En el balance final, ni Calderón ni Cortés tienen la calidad moral para señalarse mutuamente. Ambos se han beneficiado del poder a costa de su propio partido, sin ningún escrúpulo. Haiga sido, como haiga sido.





Vientos Huracanados

En la península de Yucatán, los habitantes se preparan para enfrentar la furia de Beryl. En las últimas horas de este jueves se espera que toque tierra en México, específicamente en Quintana Roo. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Miami han generado preocupación, y la gobernadora Mara Lezama ha estado muy activa, informando a través de sus redes sociales sobre la trayectoria y fuerza de este fenómeno climatológico. Por su parte, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, alertó a los ciudadanos sobre las medidas preventivas que deben tomar para enfrentar este fenómeno y quien de plano está desaparecida y sin importarle la trayectoria de Beryl es Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien no se ha manifestado.



En Corto. Adriana Dávila, ex legisladora federal panista, también levantó la mano para presidir su partido, ha sido muy crítica con la dirigencia nacional del blanquiazul tras la derrota y estrategias electorales que se han implementado desde la llegada de Marko Cortés.

Dávila coincide en que es tiempo de mujeres, y que al tener por primera vez una mujer en la Presidencia de México, es importante que el PAN se renueve y tenga otro rostro, de lo contrario, quien llegue a la presidencia del PAN sólo confrontará al nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y serán presa fácil.



La panista cuenta con el apoyo de ex gobernadores como: Martín Orozco de Aguascalientes (2016-2022), Francisco Ramírez Acuña de Jalisco (2001-2006) y Miguel Márquez de Guanajuato (2012-2018), quienes también han cuestionado a Cortés y su grupo cercano.