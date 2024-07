Alexa Moreno, la mejor gimnasta con o sin medalla

Entre los nombres de las 46 mujeres que forman parte de la delegación mexicana que participará en París 2024 brilla el de la cachanilla Alexa Moreno, gimnasta que estará participando en sus terceros Juegos Olímpicos. Ella, recordemos, es una de los siete deportistas aztecas que en Tokio 2020 finalizaron en la cuarta posición de su prueba; es decir que, literalmente, estuvieron arañando una medalla de bronce. Su actuación fue histórica, al clasificar a la final de la prueba de salto de caballo, y se quedó a sólo 17 centésimas de Yeo Seo-Jeong, quien sí alcanzó a subir al podio.

Aunque Moreno ejecutó un salto más limpio, la coreana presentó mayor grado de dificultad y eso marcó la diferencia.

El entrenador español, Alfredo Hueto, fue clave para la obtención de ese logro que, sumado a la medalla mundial de bronce que ganó en el campeonato de 2018, celebrado en Doha, Qatar, —donde compartió podio, nada menos que, con Simone Biles—, nos permite concluir que Alexa Moreno es la mejor gimnasta mexicana.

Hueto ya no acompañó a Alexa rumbo a París 2024. Ella ha estado entrenando, prácticamente, sola con la ayuda de una entrenadora de Tijuana. No ha estado libre de lesiones, justamente por eso no pudo asistir a los Juegos Panamericanos de 2023, pero sí ha logrado aumentar su grado de dificultad con la idea de ser más competitiva y de volver a pelear por esa medalla olímpica que coronaría una carrera por demás exitosa.

No será una tarea fácil. Como siempre, primero tendrá que clasificar a la final de la prueba de salto, donde sus principales rivales serán la superestrella Simone Biles, la coreana An Chang Ok y la brasileña campeona olímpica y mundial, Rebeca Andrade. Será una competencia imperdible que, seguro, le pondrá los pelos de punta a muchos en México.

Aunque el desempeño de Alexa Moreno no le alcance para ser medallista olímpica, debemos destacar que, más allá de sus buenos resultados, ella logró sobreponerse a los ataques que sufrió durante Río 2016, cuando ,en las redes sociales, personas ignorantes se burlaron injustamente de su composición corporal. Eso le afectó, pero tuvo la fuerza de seguir entrenando hasta convertirse en lo que es hoy: una extraordinaria gimnasta, y también una líder admirada y respetada por sus cualidades como persona, lo cual tiene un valor enorme.

Alexa tiene 29 años y para ser gimnasta podríamos decir que ya es una veterana, aunque si recordamos que la uzbeka Oksana Chusovitina participó en Tokio 2020 con 46 y que una lesión le impidió clasificar a París con 49 cumplidos —hubiera sido su novena justa olímpica—, la verdad es que a la mexicana la podríamos ver incluso en Los Ángeles 2028. Lo lógico sería que en breve se retire, pero no descartemos nada.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

@BEATRIZPEREYRA

MAAZ