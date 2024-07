Feminicidios en México, urge justicia para las víctimas

Recibo la triste, terrible e indignante noticia del feminicidio agravado de Paola Andrea Bañuelos Flores, joven mexicalense de 23 años, cuya única participación fue tomar un taxi de la aplicación DiDi.

Hasta el momento que escribo este artículo, con excepción de un portal noticioso, ninguno lo califica como feminicidio. La localización del cuerpo de la víctima en un lugar público o de libre concurrencia hace considerar que existe una razón de género en la privación de la vida y como una agravante que aumenta la pena hasta en una tercera parte.

Además de muchas implicaciones por tratarse de este crimen, en lugar de la clasificación de homicidio, como su imprescriptibilidad, la obligación de investigarse con perspectiva de género, el daño moral, está la de pasar de entre ocho a quince años a cuarenta y sesenta años en prisión.

Recalco en el primer párrafo que su "única participación" fue tomar un DiDi, porque también, con mucha falta de oficio, muchas de las noticias señalan que "desapareció tras salir de un antro", como si asistir a un centro nocturno tuviera que ver con su desaparición y trágico desenlace. Un llamado a las redacciones a cuidar sus notas periodísticas, especialmente, en casos tan sentidos.

No es el primer o único caso, sólo en lo que va de enero a mayo de 2024, se han registrado 53,307 víctimas mujeres de delitos y, de estos, 331 fueron feminicidios, destacando Morelos (con más del doble), Nuevo León y Colima 1,094 homicidios dolosos, Guanajuato, Baja California y Estado de México los más peligrosos.

En lo que va de 2024, han sido privadas de la vida diez mujeres diariamente.

Lo primero que debemos dejar claro y entender de una vez, que no fue culpa de la víctima, ni de cómo vestía, ni si salió de fiesta, si tenía tatuajes o si bebió, es culpa únicamente del perpetrador. Todas y todos deberíamos tener la seguridad y libertad de salir, abordar un transporte y llegar a salvo a nuestro destino.

Pero hoy en México no es el caso, por lo que, lamentablemente, me regreso a uno de mis artículos del 26/08/23 titulado: "No salgas solo. Cuídate tú", retomando seriamente recomendaciones del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, de estar atentos a nuestro entorno -ya que no son sólo casos aislados de un conductor violentador, sino que también operan bandas de trata de personas que se valen de los taxis-, llegar juntos y regresar igual (reitero, sólo es culpa del homicida) pero ante la situación actual, debemos cuidarnos nosotros y exigir a los responsables de la seguridad y justicia hacerlo.

Para las autoridades, además de un llamado desesperado a que, con voluntad, destinen recursos para atender esta problemática e investiguen este y todos los casos pendientes para llevar justicia a las víctimas, intervengan con las empresas de transporte para fortalecer los procesos de selección de sus operadores, no es la primera vez que se encuentran involucrados.

Mi más sentido pésame y solidaridad.

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ