El origen del fraude de Ovalle en Segalmex

LA RELACIÓN DE Ignacio Ovalle y Dante Delgado se habría consolidado a través de la Fundación México con Valores, que promovía relaciones de empresarios y líderes políticos con Movimiento Ciudadano (MC).

Esa organización era presidida por el mismo Ovalle, quien fue el primer jefe que tuvo Andrés Manuel López Obrador cuando incursionó en el gobierno federal, a finales de los años setenta.

Ignacio Ovalle. Arte: Paola Castro Félix

La fundación emecista entregó en 2013 reconocimientos a Alejandro Gertz Manero, en su calidad de rector de la Universidad de las Américas, y a Jacobo Zabludovsky, como decano del periodismo.

Y en 2016 Ovalle y Pilar Lozano Mac Donald premiaron a mujeres neoleonesas, siendo Lozano hija de Manuel Lozano Jiménez, ex Director Comercial de Segalmex, acusado de delincuencia organizada y fraude.

Ovalle ha negado cualquier relación con el fraude cometido en contra de la institución que encabezó desde su creación, en 2018. Sin embargo, las relaciones que cultivó con políticos y empresarios cuando dirigió la fundación, aunque Delgado ha querido deslindarse, las aprovechó para establecer una red de intereses en beneficio propio. Principalmente, para promover el plan de construir plantas secadoras de leche, con un presupuesto aproximado a los 11 mil millones de pesos, punto nodal del principal fraude en el gobierno de AMLO.

Dante Delgado. Arte: Paola Castro Félix

La propuesta era la construcción de cuatro plantas para impulsar la sustitución de importaciones de leche; con este fin, invitó a los empresarios Ernesto Herrera y Alejandro Puente.

Los dueños de Coprolac y de Grupo San Vicente Suárez serían los encargados de procesar la leche proveniente de Segalmex-Liconsa, y de establecer vínculos comerciales con algunos gobernadores.

Herrera era director de Coprolac en el año 2020, hijo del empresario lagunero y presidente del Grupo Chilchota, Ernesto Herrera Ale, ya fallecido.

Para iniciar el programa de construcción de las plantas y sus centros de acopio, a finales del 2019, y durante los dos años siguientes, Ovalle y René Gavira, director de Finanzas, firmaron convenios con gobernadores.

Hubo acuerdos en principio con José Rosas Aispuro, de Durango; Adán Augusto López, de Tabasco; Alejandro Tello, de Zacatecas, y Silvano Aureoles de Michoacán. Pero la mayoría de las plantas quedaron en el papel cuando iniciaron las investigaciones sobre los malos manejos en Segalmex.

Silvano Aureoles. Arte: Paola Castro Félix

Lo que más sorprende es que Ovalle no haya sido investigado e indiciado, a pesar del despliegue mediático que realizó para promover el fallido programa de las plantas.

Fotografías de las firmas de los convenios y hasta inauguraciones con los gobernadores involucrados y empresarios invitados, nada que lo haya vinculado en el mayor fraude del sexenio de López Obrador.

Ovalle tampoco ha sido acusado por los mandatarios estatales por engaño o fraude. En 2023, Juan Carlos Burillo, apoderado legal de Coprolac, que se convirtió en testigo colaborador, acusó a los gobernadores Rosas Aispuro y Aureoles. Solo el primero respondió, señalando que era un programa con recursos federales y que iba en línea con las propuestas de AMLO, por lo que había intervenido como interlocutor, sin participación presupuestal. Por otra parte, llama la atención que Silvano fue el único gobernador que inauguró una planta secadora de leche, en Villamar, Michoacán, en 2020, con un presupuesto de 600 millones de pesos.

Contó precisamente con la participación de Coprolac, cuyo apoderado legal es ahora testigo de la Fiscalía General de la República, que comanda Gertz Manero.

Luis Amodio. Arte: Paola Castro Félix

LA TRAMA DE negocios del naciente verano en España involucra a un par de familias mexicanas: los Amodio y los Holzer, amigos que buscan afanosamente retener el control de la sexta constructora de ese país. Y es que el rumbo de OHLA y el control de los hermanos Luis y Mauricio Amodio continúa en la cuerda floja. Esta semana las negociaciones con los posibles inversores, la empresa de Valencia Atitlan, de Roberto Centeno, yerno de Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, y el fondo Stoneshield, liderada por Juan Pepa y Felipe Morenés, hijo de la presidenta de Santander, Ana Botín, que aportarían 150 millones de euros, quedaron rotas. Los compromisos que tiene OHLA con los bonistas por más de 400 millones de euros requieren inevitablemente el aumento de capital. Los empresarios mexicanos siguen tratando de sumar más aliados a su causa. El trabuco es alcanzar los 100 millones de euros de capitalización aprobados por su Consejo para no diluir su participación accionaria que los llevaría a perder el control de la empresa global de infraestructura. Los Amodio se han comprometido a capitalizar con 26 millones de euros y agregar otros 25 millones de euros más de Andrés Holzer, su socio histórico. Mientras logran juntar la diferencia con otros posibles inversores, acaban de fichar a la firma Houlihan Lokey, que se suma a Banco Santander, Bestinver y Alantra como batería de asesores para refinanciar 50% de los bonos que vencen en 2025, y así ganar tiempo. La duda es si lo conseguirán. Por lo pronto los acreedores ya se armaron legalmente contratando a los bufetes de abogados Cuatrecasas y a Weil Gotshal & Manges.

Andrés Holzer. Arte: Paola Castro Félix

EL RANKING THE Banker es una clasificación anual de los mejores bancos a nivel mundial. Evalúa a las instituciones financieras en función de su crecimiento, eficiencia operativa, rentabilidad, solvencia y la calidad de activos. Además, toma en cuenta su desempeño en medio de crisis económicas y sanitarias sin precedentes. Desde 2008, Banco Azteca ha formado parte del ranking de The Banker "Top 1000 World Banks by Tier 1". A lo largo de estos años, la empresa de Ricardo Salinas ha demostrado un progreso notable, avanzando en posiciones y consolidando su lugar entre los principales bancos del mundo. Este año, el lugar en "The Banker Top 1000" destaca la solidez financiera de Banco Azteca, que recién dirige Tonatiuh Rodríguez y preside Alejandro Valenzuela, reafirmando su compromiso con la estabilidad económica y la confianza de sus clientes. La gestión prudente y las estrategias financieras efectivas le han permitido mantener una posición de liderazgo en el mercado.

Tonatiuh Rodríguez. Arte: Paola Castro Félix

HAY MUCHAS QUEJAS contra Francisco Vladimir Estrada Ramírez, Director de la Zona Metropolitana de Tlalnepantla de la Procuraduría de Protección del Consumidor, y de Carlos Alejandro Aguilar Andrade, notificador del mismo organismo, por el abuso que cometen al suspender ilegalmente establecimientos buscando cobrar extorsiones y ayudando a sus cuates. ¿Sabrá de esto David Aguilar Romero, Procurador Federal del Consumidor?

David Aguilar. Arte: Paola Castro Félix

SE CONFIRMÓ NUESTRO adelanto: Lázaro Cárdenas Batel será el Jefe de la Oficina de la Presidencia de Claudia Sheinbaum. La incógnita sigue en torno a quiénes serán los secretarios del Trabajo y de Turismo, ésta última, seguramente una mujer. Y el director de Pemex, un técnico según los que saben, proveniente de la UNAM.

