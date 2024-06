Se declaran triunfadores en alcaldías del Edomex

Los candidatos a las presidencias municipales en el Estado de México por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México de Metepec, Fernando Flores; Naucalpan, Angelica Moya; Karla Fiesco, Cuautitlán Izcalli; Melissa Vargas, Toluca y Pedro Rodríguez de Atizapán de Zaragoza, se declararon vencedores vía sus redes sociales de la contienda electoral celebrada este 2 de junio.

Lo mismo sucedió con la panista Romina Contreras en Huixquilucan, quien se proclamó vencedora con 30 puntos de diferencia y con una tendencia irreversible de casi 4 a 1.

En tanto que por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, los candidatos a alcaldes de Cuautitlán, Juanita Carrillo; Isaac Montoya, Naucalpan y de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, se dijeron triunfadores y se pronunciaron por salir a defender su triunfo.

El morenista, Raciel Pérez Cruz, escribió en sus redes sociales: “Siempre he sido un demócrata, hace tres años reconocí que los resultados no me eran favorables. Hoy con la misma convicción democrática afirmo que hemos ganado Tlalnepantla. Pido a las y los representantes defender nuestro triunfo”, concluyó

Sin embargo, será hasta este lunes cuando, vía el Programa de Resultados Preliminares 2024 (PREP) del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se empiece a ver con claridad qué coalición podría declararse vencedora. No hay que olvidar que ésta es la primera elección que se lleva a cabo, ya con Morena como el partido en el poder en el Estado de México.

De pronóstico reservado Toluca, ya que el morenista Ricardo Moreno no se quedó atrás y también salió la noche de este domingo a cantar su triunfo al igual que la priista Melissa Vargas, quien se declaró ganadora de la presidencia municipal con 20 mil votos de diferencia que consideró irreversibles.

En Metepec, el panista Fernando Flores Fernández estaría reeligiéndose de manera contundente para el periodo 2025-2027, con cerca del 60 por ciento de la votación a su favor. Con su lema Ciudadanos Gobernado, dijo, hizo una campaña de propuestas y ahora dará respuestas.

“Mi administración será la de todos y para todos, queda atrás la contienda para dar paso a la correspondencia, dejamos atrás el encono para dar paso a la concordia, a la armonía y al consenso, y también al acuerdo, los números que hoy respaldan a esta administración son históricos, como históricos son los retos y los resultados que todos daremos en Metepec”, parte de lo que en un video que posteó en sus redes sociales dijo el virtual ganador de la reelección en Metepec… AÚN HAY MÁS

ENTRE OTRAS COSAS: En varios municipios mexiquenses se presentaron actos de violencia desde antes de la elección de este domingo, por ejemplo, el pasado sábado, la candidata a la reelección como presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue víctima de un acto de violencia política de género que atentó contra su integridad al ser privada de su libertad por más de un centenar de personas afines, dicen, a

Morena y a su candidato en el municipio, todo como parte de un montaje mediático para tratar de afectarla en la elección… HASTA LA PRÓXIMA

