Estrés de dólar por Sheinbaum es irracional

Si uno revisa la colección de acciones y declaraciones que ha hecho la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum desde que fue electa, no se entiende que el dólar mantenga una cotización diez u once por ciento por arriba del precio que tenía hasta el 2 de junio. Aislando su perfil, sus declaraciones y sus promesas, no hay razón para esta depreciación cambiaria.

Sheinbaum (1) ratificó a Rogelio Ramírez de la O al frente de Hacienda, y lo hizo sostener una llamada con inversionistas; (2) reiteró la funcionalidad de México ante los líderes de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; (3) oficializó su gusto por colaborar con empresas como Walmart; (4) refrendó su simpatía hacia el manejador de fondos BlackRock; (5) dirigió al menos tres mensajes en vídeo y frente a medios masivos sobre su respeto al Estado de Derecho y a las inversiones nacionales e internacionales; y (6) reiteró su respeto por la autonomía del Banco de México.

Hoy no existe un solo elemento para afirmar que durante su sexenio se vivirá un régimen autoritario, con carácter anti empresarial, o violatorio de la Constitución y que desfonde las estructuras de nuestro sistema económico. Incluso no existe evidencia empírica ex ante de que un sistema judicial renovado por voto popular —algo que ella defiende en concordancia con el Presidente López Obrador—, será necesariamente dañino en esos términos. Por tanto, el nerviosismo expresado en el precio del dólar a casi $ 19 pesos no es otra cosa sino puro miedo, que siempre es irracional.

¿Qué temen los mercados? Que ocurra un septiembre fatídico, que incluya posturas radicales del presidente López Obrador en funciones; así como aprobaciones expeditas de reformas constitucionales sin la debida consulta pública por parte de los legisladores. Y el problema para Sheinbaum es esa toxicidad que le seguirán imprimiendo tanto AMLO como ciertos legisladores a su plan de gobierno y a su transición. Debe ser muy cautelosa.

¿Cómo gobernará Sheinbaum? No lo sabemos, pero sus colegas morenistas le están empañando diariamente el cristal para conducir su transición con claridad. Lo que sí sabemos es que, hasta ahora, sus declaraciones y posturas públicas son absolutamente funcionales respecto del sistema económico. Y eso no debe perderse de vista en medio de tanto nerviosismo.

El empresario Ricardo Amper, fundador de Incode —una sobresaliente firma de verificación de identidad con Inteligencia Artificial, con sede en EUA, pero fundada por el mexicano—, acaba de adquirir a la firma MetaMap, con especialidad similar, lo que potenciará estas soluciones en toda su huella latinoamericana, incluyendo México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Entre sus clientes destacados están Sabadell, Citibanamex, Banorte y otras corporaciones.

