¿Se viene la censura en las redes sociales?

La primera ley general de influencers ha sido activada en España, generando opiniones polarizadas, hay quienes dicen estar de acuerdo en pro de un mayor cuidado del manejo en temas sensibles como la salud pública, la pornografía o la desinformación en ciertas situaciones con lecturas contrarias a la propaganda oficial promovida en los medios, y que puede prestarse a interpretaciones cuestionables.

Sin duda la profecía de Andy Warhol, quien en vida mencionó que llegaría el momento en el que todos en el mundo tendríamos 15 min de fama, se cumple con estos personajes amados y/u odiados que son los influencers, y que nos hacen pensar que la vida es muy fácil, -agarro mi computadora, me voy a vivir a una playa y publico contenido mientras me pagan por echar fama-. Y es que el gran hermano vaticinado por Marshall McLuhan, -quien hablaba de una super computadora como instrumento de investigación y comunicación capaz de aumentar la recuperación de información, hacer obsoleta la organización masiva de las bibliotecas, y transformarla en una línea privada de comercializables personalizados, sin duda es el actual internet con estos personajes como promotores.

En España habrá manifestaciones fuertes pues esto -dicen-, es el posible antecedente al control de narrativas en internet en el mundo. Hay quienes opinan que si esto avanza no habrá vuelta atrás y que se propiciará una mayor infantilización de la sociedad, a través de contenidos de distracción y/o diversión en las redes sociales, nada que pueda poner en riesgo los discursos oficiales.

Con la llegada de esta ley española, ¿será que se está aceptando suprimir y reducir el último resquicio de libertad de pensamiento? Me hace pensar en “1984” de George Orwell, en donde se quitaban palabras del diccionario y se creaban nuevos mitos favorecedores al sistema.

Esta ley no aplica para todos los creadores de contenido, debes tener más de 1 millón de seguidores en alguna plataforma, hacer un ingreso de por lo menos 300 mil euros anuales, con ello suscribirte a un registro oficial, respetar que no podrás hablar de esoterismo, apuestas o juegos de azar, ni anunciar bebidas alcohólicas o tabaco durante el día, no podrás anunciar medicamentos u otros productos que pretendan serlo ni usar imágenes de menores haciendo cosas peligrosas, como aquellos retos famosos del diazepam en las escuelas, y si no sigues las nuevas reglas puedes llevarte multas de hasta 600 mil euros.

Sabemos cómo funciona y siempre lo hemos sabido, la diplomacia de las letras y el hablar con responsabilidad y verdad, debiera ser la primera enmienda moral del que comunica, sin embargo la ética y las buenas costumbres se relativizan actualmente en el mundo. ¿Llegará a México esta ley?

Por: Mónica Castelazo

Gerente Sr. Comunicación y Asuntos Corporativos en Teva México.

X: @MonicaCastelazo

EEZ