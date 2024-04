Reflexión consultiva con Xóchitl Gálvez (Parte II)

Hace mes y medio dió inicio formal la campaña Presidencial, y faltan solo 42 días para la elección. A lo largo de este tiempo, se han ido subiendo no solo las campañas federales sino también las locales, y prácticamente en este momento ya estan casi todas en los diferentes distritos y secciones electorales del territorio nacional. Evidentemente la etapa de posicionamiento ya transcurrió y lo que sigue para adelante es la consolidación del mensaje y lo mas importante: la obtención del voto.

El común denominador que podemos observar tanto en las campañas federales como en las locales, es que ningún partido político asumió la responsabilidad de formar a sus candidatos, proporcionarles metodologías y de orientar eficazmente la asignación de los recursos. En consecuencia, cada uno de los más de 20 mil candidatos propietarios y los más de 20 mil suplentes de los diferentes Institutos Políticos, han salido al campo a hacer lo que su real entender e intuición les dicta.

En todos los casos, los comportamientos electorales son inerciales, como parte de los usos y costumbres en los que han ido evolucionado los partidos políticos y se han desarrollado los candidatos ejemplificados en dos grandes modelos:

De Operativo Clientelar. Que es esencialmente el viejo modelo priísta perfeccionado por la 4T, en donde la sustentación de sus campañas esta delimitada exclusivamente en sus posiciones ideológicas, en los programas sociales del gobierno y en una propuesta de continuidad. Tal y como se los ha marcado el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

De Campaña Publicitaria. Con con la llegada a México el año 2000 de la Consultoría Política, el Marketing Politico, y de Vicente Fox como candidato, se comenzó a priorizar el manejo de la publicidad. Los Consultores que en ese momento llegaron a nuestro País, convencieron a los candidatos y a los partidos políticos de que podían dejar de hacer política, y de que solo haciendo publicidad se podía ganar.

Hasta que AMLO llegó en el 2108. Demostrando que sin publicidad pero con propaganda (a través de declaraciones disruptivas retomadas por los medios informativos), se podían ganar las elecciones.

Hay partidos políticos como Movimiento Ciudadano que de manera tardía han comprado ese concepto publicitario, y todavía hoy, a casi un cuarto de siglo, está dedicando todos sus recursos al manejo de la publicidad. A pesar de que al día de hoy no existe nadie que pueda con una metodología confiable, demostrar como se puede convertir un nivel de conocimiento y posicionamiento, en un voto depositado en la urna.

En la campaña de la Coalición Fuerza y Corazón por México, lo que vemos es una mezcla entre el comportamiento histórico de la búsqueda de programas clientelares, manejo de publicidad, algo de trabajo de campo y una propuesta de cambio hasta ahora no completamente estructurada.

De esta manera es como se van enfilando las campañas hacia la fase final de la contienda que culmina el 2 de junio de 2024.

Los candidatos de la 4T debido a que tienen un líder nacional que los esta conduciendo, va de manera unitaria. Hipotéticamente los votos no les alcanzan para ganar, sin embargo, van a estirar lo más que se pueda a los votantes proclives a la continuidad que ellos representan. Para tratar con esto, de acercarse al 51% de la intención de voto y estar por arriba de los 30 millones de sufragios que les permitan garantizar el triunfo.

Por parte de la Coalición Fuerza y Corazón por México, a pesar de que presenta una mayor potencialidad electoral, no ha logrado establecer una definición clara de su estrategia y de vinculación ciudadana.

A la fecha, no ha logrado posicionar un mensaje claro de cambio que le haga sentido a los ciudadanos, ni ha presentado una convocatoria precisa en relación a los enormes agravios que millones de mexicanos han recibido por parte de Andrés Manuel López Obrador y sus políticas ideológicas, que han venido padecido en carne propia a lo largo de estos seis años de su gobierno, quienes están demandando necesariamente un cambio.

Resulta evidente la necesidad que tiene la Coalición Fuerza y Corazón por México de dar un giro de 180 grados para articular candidaturas, campañas, contenido de mensajes, comunicaciones, operación territorial y preparar la movilización. De no hacerlo, a pesar de que el potencial de votantes para ganar lo tienen, porque votos hay, van a perder la oportunidad de ganar la elección y reconstruir el tiradero de País que AMLO y la 4T nos van a dejar.

Porque los partidos políticos se limitaron seleccionar a sus candidatos y repartirse distintas posiciones dentro de la Coalición. Sin embargo, cada candidato anda por su lado tratando de sobrevivir en medio de la tempestad. Los partidos políticos que integran la Coalición relativamente traen un amarre cupular a nivel de los tres presidentes de los partidos. Nada más. Porque este acuerdo no ha logrado bajar a nivel estatal, mucho menos, a niveles distritales y municipales.

Entonces, teóricamente arriba vemos una campaña articulada, pero en los territorios no existe ninguna articulación. Esta es la razón por la cual, a pesar de los esfuerzos por dar likes y reenvíos en las redes sociales por parte de los Xochitlovers. En las encuestas Xóchitl Gálvez sigue apareciendo abajo. Porque ni los candidatos, ni los electores conocen el mensaje de Xóchitl.

Nadie sabe que Xóchitl Gálvez en su proyecto esta considerando el cambio necesario que los mexicanos estamos demandando y la propuesta para reconstruir el tiradero que López Obrador y los gobiernos de Morena están dejando. Se desconoce la propuesta de futuro y la articulación de todas las campañas de un México más ciudadano y con mayor bienestar. Eso no ha bajado a la mayoría de los potenciales electores de la Coalición.

Si ustedes hacen el ejercicio de preguntar en las secciones electorales, en las localidades y en los municipios. Les aseguro que difícilmente las personas a las que entrevisten alcanzan a enterarse que estamos en proceso electoral y quienes son sus candidatos, ni que se están llevando a cabo más de 20 mil campañas en nuestro país. En esto sin duda, existe una enorme responsabilidad de el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez y también de los dirigentes de los partidos políticos que la postularon.

Porque es terriblemente preocupante que a estas alturas no se den cuenta, y peor aún. Que a sabiendas del tipo de proceso electoral que se presentaba en 2024, no hayan hecho nada para formar candidatos y para articular el gran número candidaturas, campañas, mensajes, comunicaciones y la vinculación con los ciudadanos. Una muestra de esa falta de formación, preparación y competitividad, es la candidata del PRD al Distrito 20 de la CDMX Nadia Macias, a quien pudimos observar durante uno de los debates, en un bochornoso momento para quien aspira a representar a los ciudadanos en el Congreso Local de la Capital del País.

No tengo la menor duda, porque los he escuchado en algunas entrevistas en diferentes medios de comunicación que tanto Alito Moreno, como Marko Cortés y Jesús Zambrano piensan que lo están haciendo muy bien. Sería terrible que hasta el día de 2 de junio se logren dar cuenta de que no pudieron ni posicionar a su candidata Presidencial Xóchitl Galvez, ni al resto de sus candidatos a los distintos cargos de elección popular, y mucho menos, operar la convocatoria para la participación ciudadana que es la que garantiza la obtención del triunfo.

Querida Xóchitl:

Por todo esto yo te recomiendo que no des crédito a lo que te dicen.

Ya que por ignorancia o perversidad te están mintiendo. No hay campaña nacional, y no estas en las campañas a las distintas posiciones de elección en el territorio que se juegan el 2 de junio. Cada quien esta tratando individualmente de ver por lo suyo.

Lo que tienes que hacer durante los siguientes 40 días es activar estratégica y organizadamente a tus Delegados estatales. Vincularte con todas las más de 20 mil candidatas y candidatos (no importa si son azules, amarillos o rojos), para que entre todos integren un solo equipo nacional.

Además, necesitas que una de tus áreas de campaña, sea eminentemente operadora, no solo de publirrelacionistas e individuos mediáticos que solo te acompañen en los templetes y a los eventos. Las campañas, se ganan con estrategia, en el territorio y con votos. En este campo, todavía no hay una manera efectiva de convertir una declaración en un evento, en un mitin, en un debate o el mensaje de un anuncio espectacular en alguna vialidad en votos.

Los votos, solamente van a llegar si se logra convencer a los ciudadanos agraviados que representan cerca del 60% de los electores, de que tu eres la opción que puede conducir a México y a los mexicanos.

Para lograrlo, hace falta mucho trabajo de operación política territorial. Hace falta, mucho trabajo de convocatoria, formación y conducción de candidatos. Hace falta, una efectiva y eficaz distribución de tus mensajes en el territorio. Sobretodo, hace falta vinculación y compromiso con los ciudadanos.

Debes convencerlos de que realmente cuentas con el proyecto que los mexicanos esperan, y que la 4T no fue capaz de visualizar y construir, por eso los decepcionó Andrés Manuel López Obrador en estos 6 años de gobierno, y que Claudia Sheinbaum no va a tener.

Porque si la escuchamos podemos darnos cuenta de que no esta ofreciendo cambiar nada; no va a desmilitarizar al País; no va a dejar de construir y aplicar el presupuesto desde la opacidad con el Ejército; no va a dejar de poner en riesgo financiero al Gobierno; no va a tener una Agenda de Promoción Económica viable que permita mejorar las condiciones de toda la población, mas allá de la distribución de subsidios; no se va a atrever por ejemplo, a dar un manotazo para mejorar las condiciones en el campo de la Salud; ni va a modificar el concepto ideológico educativo que ofrece algo a lo que le llaman “La continuidad derivada del Segundo Piso de la 4T” (sic).

En términos de los números y de las encuestas, el techo de la la 4T esta topado al 40% de los electores, lo que representa 24 millones de votos, no más. La Coalición Fuerza y Corazón por México tiene un gran potencial para ir por el 60% de los electores que no están con AMLO, Morena y su 4T, lo cual significa por lo menos 36 millones de votos.

Si estos 36 millones de electores no son adecuadamente convocados y conducidos desde las candidaturas locales de los candidatos de la Coalición del PAN, PRD, PRI y los partidos locales, se puede el 2 de junio, correr el riesgo de que 24 millones de votos sean más que 36 millones.

Ahí tienes como ejemplo el Estado de México en la elección del 2023, donde las incompetencias de la Coalición, del PRI, las ausencias del PAN y las ineficiencias del PRD llevaron a que tan solo con menos de el 26% de los votos de los ciudadanos, en una matemática absurda 26% haya sido mayor al 52% de los ciudadanos que en el Estado de México no salieran a votar, y hoy, estén siendo gobernados por una fuerza absolutamente minoritaria e incapaz.

Xóchitl, si no te dejas guiar por expertos políticos y te decides a dar un giro de 180 grados a tu campaña. La ineptitud política, el desconocimiento territorial y la cerrazón de tu equipo de campaña la terminaremos pagando todos los mexicanos por lo menos en los próximos 6 años.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ