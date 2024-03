Compló y boicó

Gobernar no tiene ciencia.

¿Se aprietan los números en la elección federal? Es que viene un golpe de Estado técnico, o sea, un compló, suponemos que junto al golpe de Estado blando denunciado por El Fisgón y compañía, que por supuesto es otro compló, o a lo mejor parte del mismo. ¿Que en el AIFA no se paran ni las moscas? Compló. ¿Que, por el contrario, el AICM está saturado, con retrasos en los vuelos y charcos sospechosos en los baños? Boicó.

Dicho por los organismos de inteligencia del gobierno, ¿eh? ¿Te gastas 500 mil millones de pesos –con un sobreprecio del 128%– más siete millones de árboles en un tren que descarrila a 10 km/h y en el que, como en aquella canción de Tom Waits, la de “Cervezas calientes y mujeres frías”, dan paninis congelados y refrescos tibios? Boicó.

¿Se filtran unos audios en que, antes del boicó, los primos de tus hijos se regodeaban por la lana que se están metiendo con el tren y hacían bromas sobre un probable descarrilamiento? Compló. ¿Segalmex? Fueron unos priistas malos. Compló. ¿Que Rocío Nahle se compró un caserón que ni tiene ni Obama, es más: ni Bartlett? Campaña negra. Compló, pues. ¿Qué el caserón se lo compró antes de que Dos Bocas escupiera un barrilito de gasolina soberana? Boicó.

¿Que en el referendum por la revocación de mandato participó tantito más del 17% del padrón? No pusieron las casillas. Boicó. ¿Los libros de texto, hechos con las patas y tarde, provocan, primero, críticas incluso entre algunas personas que pensarías cercanas y, enseguida, recursos legales para que no usen en varios estados, por su carga propagandística? Boicó. ¿Videos de sobres amarillos? Compló. ¿Casa de Houston cortesía de un sujeto que hace negocios con Pemex? Compló. ¿Primeras planas con masacres? Compló. Es evidente. Hasta risa da. Carcajadas, propiamente.

¿Desabasto de medicinas? Boicó. ¿Protestas de los padres de los niños con cáncer porque no hay oncológicos? Boicó. ¿Protestas multitudinarias en Campeche contra Layda Sansores, la “dancing queen” del morenismo, porque su secretaria de seguridad pensó que era una idea magnífica mandar mujeres desarmadas a controlar un motín carcelario? Mano negra. Compló, pues. ¿Se cae la Línea 12? Boicó. ¿Sorprenden a tu ministra consentida en gracioso copipeisteo? No quieren que sea presidenta de la Suprema Corte. Compló.

¿Información de que la DEA investigó si tus campañas fueron financiadas por el crimen organizado? Compló. Por supuesto, lo de #NarcoPresidente, ese hashtag tan tenaz, fue también un compló. Internacional.

Con eso basta, sí: compló, boicó. Bueno: con eso, y con el recordatorio periódico, si la cosa se pone muy fea, de que eres el Segundo Presidente Más Popular del Mundo.

No, gobernar no tiene ciencia. Al menos, mientras no te exijan resultados. Pero quién se fija en detalles.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL