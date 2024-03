Vadhir Derbez prefiere pasear con su perrita

CON RAZÓN VADHIR DERBEZ SE HACE ACOMPAÑAR POR SU PERRITA A TODOS LADOS, ELLA ES MEJOR COMPAÑÍA Y TIENE MÁS INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE CASI CUALQUIER SER HUMANO

Vadhir Derbez va con su perrita a todos lados con fines terapéuticos, con la dicha que el perro no juzga, y su compañía es mejor que la de muchos humanos. Hay quien despedaza al hijo de Eugenio porque subió de peso ¡y a cómo está la opinión pública que se dé de santos que no dijeron que está embarazado! Somos malos y envidiosos, vale más su perro que muchos criticones, Vadhir es bello por dentro y por fuera.

“SOÑÉ CON UN SOLO MATRIMONIO, PERO EN MI CASO NO SE PUDO, HE ESTADO CASI TRES VECES CASADA”: CLAUDIA LIZALDI

“Por primera vez en muchos años estoy soltera y no tengo pareja”, dijo Claudia Lizaldi, conductora del reality “MasterChef Celebrity”

“Admiro a los que se casan una vez, es lo que yo quería para mí, pero en mi caso no se dio, tuve casi tres matrimonios, porque en uno me casé, en el otro ya tenía anillo de compromiso y vivíamos juntos, y duré mucho en un noviazgo con un político, pero al final decidí que no era para mí”, dijo Claudia Lizaldi, quien no tiene ahorita cobijita humana, pero come rico todos los platillos que hacen los chefs.

A Claudia le ha tocado vivir muchas vidas y aprender muchas cosas. Total mientras coma rico y esté feliz ¿quién necesita pareja? Si se antoja, pero si no se da, no se te puede acabar la vida, y si no eres feliz con un hombre tienes que dejarlo, porque el matrimonio ni es manda ni debe ser una condena a perpetuidad, y Claudia es un alma libre.

MARÍA DELIA: “SÍ ME GUSTARÍA CASARME CON FACUNDO, DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE NOVIAZGO, PERO SI NO SUCEDE, NO PASA NADA”

María Delia, novia de Facundo, desde hace ocho años dice: “Él vive en su casa y yo en la mía, sí me gustaría casarme, pero mi felicidad no depende de eso.

NADIE DESTROZÓ A MARC ANTHONY PORQUE LE GUSTAN LAS VEINTEAÑERAS COMO HICIERON CON AGNESSI, AUNQUE MARC SIN ROPA DEBE PARECER UN ZANCUDO, Y ALBERTO ESTÁ MÁS ANTOJABLE

Alberto Agnessi nunca dijo que le gustan las niñas chiquitas, dijo que tiene los gustos de Marc Anthony, ojo, no me imagino al boricua sin ropa en la noche, debe parecer un zancudo que se pica a la veinteañera, Nadia Ferreira.

Nadie ofende a Anthony, pero se devoran a Agnessi, de 46 años, porque también le gustan veinteañeras, que es con las que casi todos quieren, pero no tienen el dinero para ser sugar daddies.

¿QUIÉN DICTA A QUÉ EDAD SE ACABA LA BELLEZA? SI TE SIENTES GUAPA “RIFÁTELA” Y CONCURSA EN MISS UNIVERSO, COMO LA MISS VENEZUELA DE 40 AÑOS, ¡DE ESTE MUNDO NO HAN CORRIDO A NADIE!

¿Quién ordena a qué años se le acaba la belleza a una mujer? Por primera vez, una cuarentona se postula para el Miss Venezuela y la critican, pero como los parámetros de belleza son subjetivos, si te sientes guapa, compra tu bikini y concursa.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ