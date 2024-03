El Tribunal que quiere quebrar a Altán

PUES SÍ: EL Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, lo hizo.

Y es que acaba de resolver dejar “insubsistente” la sentencia del 13 de octubre de 2022 que aprobó el convenio concursal suscrito entre Altán Redes y unos 120 acreedores, con un 93.68% de eficacia.

Los magistrados Andrés Pérez Lozano, ponente, y Montserrat Cid Cabello y Ariadna Ivette Chávez Romero patearon la reestructuración financiera de 29 mil 800 millones de pesos.

Argumentaron que existen diferencias entre el convenio concursal propuesto y el suscrito por los acreedores firmantes, dándole la razón a Nokia, que desde el principio se opuso al plan de rescate de Altán.

El criterio resulta completamente absurdo, pues los ajustes realizados para nada cambian los términos de pago, sino que únicamente se realizaron simples modificaciones de forma, más no de fondo.

Lo ridículo y falto de entendimiento a la legislación concursal consiste en que la “objeción” a la que se hace referencia es permitida por la Ley de Concursos Mercantiles solamente a los acreedores firmantes.

No aplica a los acreedores reconocidos generales, por lo que inclusive ni siquiera Nokia, de Pekka Lundmark, podrá hacer objeciones sobre los cambios, provocando una sentencia ineficaz y no práctica.

Los principales acreedores suscriptores son Nafin-Bancomext, que comanda Luis Antonio Ramírez, y Banobras, que capitanea Jorge Mendoza, que tienen 46.5% de los 29 mil 800 millones de pesos.

Los segundos acreedores más importantes son Huawei Technologies, de Ren Zhengfei, y el China Development Bank, Zhao Huan, con 21.7% del pasivo total del operador de la red compartida.

Y en tercer lugar como el prestamista y también tecnólogo más relevante del esquema aparece Nokia, con 17.4% de la deuda de esta compañía que dirige Carlos Lerma.

Los finlandeses quieren hacer creer que la reestructura financiera acordada en octubre de 2022 quedó sin efecto y que la compañía regresó al estado de hace dos años, es decir, al concurso mercantil.

La realidad es que Altán combatirá la sentencia del Tribunal y saldrá airosa, aunque su problema es que el estatus en el que se encuentra le impide acceder a recursos para operar como quisiera.

Se quedaron en la tubería alrededor de cien millones de dólares de “new money” que son vitales para su día a día.

CON RELACIÓN A la reestructura de Altos Hornos de México (AHMSA), ayer fue un día clave en San Antonio, Texas, centro de operaciones de Alonso Ancira Elizondo. Se terminaron de afinar detalles de su salida del grupo acerero y la presentación del convenio concursal, que ya está aprobado por una mayoría, todavía no se entrega. Seguramente lo recibirá en los próximos días el Juez Segundo Especializado en Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, el mismo que en diciembre no quería reconocer la asamblea de accionistas ni a los nuevos inversionistas. Sólo hay un tema pendiente por resolver para que pueda transitar todo: la opinión de un tercero independiente sobre el derrotero del pasivo fiscal. El Asia Pacific Royalties LP Fund, que aportaría un Crédito en Posesión del Deudor (DIP) hasta por 350 millones de dólares, necesita tener la certeza de un tercero que la deuda fiscal no pondrá en riesgo la capitalización. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido facilidades para que AHMSA reflote, de ahí el involucramiento en las negociaciones de las últimas semanas de la Procuraduría Fiscal, que lleva Grisel Galeano, por instrucciones del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Los chinos, representados por Nader, Hayaux & Goebel, de Michell Nader, están por solicitar esa opinión independiente a un bufete que podrían ser EY, Chevez Ruiz Zamarripa o Deloitte. El paquete de 45% de las acciones de los Ancira, como le informamos ayer, ya están en proceso de pasar al control de Nacional Financiera.

Y EN MÁS de chinos, BYD inició hace ocho meses el scouting en nuestro país en busca de un lugar donde instalar operaciones de manufactura. El primer sondeo corrió por cuenta del equipo de la misma filial que dirige aquí Jorge Vallejo, con el apoyo Stella Li, la presidenta para la región de América Latina. Se identificaron varias locaciones que se llevaron al corporativo de la principal armadora de vehículos eléctricos en Xi´an, provincia de Shaanxi. En la sede los altos ejecutivos liderados por el fundador, Wang Chuanfu, evaluaron las opciones y se quedaron con una lista corta que incluye estas entidades: Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo y Puebla. A finales de febrero estuvo aquí encabezados por la propia Li un equipo integrado por ejecutivos de las áreas de recursos humanos, ingeniería y ambiental de BYD. Sostuvieron reuniones con representantes de los gobernadores Samuel García, Enrique Alfaro, Diego Sinhue, Delfina Gómez, Julio Menchaca y Sergio Salomón. Se visitaron las potenciales zonas y regresaron a China. La decisión se cree que se tomará en la segunda mitad del año.

LA CFE DE Manuel Bartlett envió una réplica sobre lo que publicamos de la licitación CFE-0003-CACOA-0009-2023. “El procedimiento al que se refiere fue igualitario y fomentó la máxima competencia. El 30 de agosto se hizo una sesión para dar a conocer los alcances del megaproyecto de transmisión con la presencia de 44 empresas (contratistas, fabricantes y proveedores) y de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. El 12 de octubre se publicó el concurso abierto en el micrositio de la CFE, donde las empresas presentaron sus ofertas. Las fechas de apertura, así como las sesiones aclaratorias se dieron a conocer a todos los participantes con absoluta transparencia. En la Disposición 37, fracción III, de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones de la CFE y sus empresas productivas, se menciona que se puede “reprogramar la presentación de ofertas en caso de que [se] considere [...] que los interesados necesitan de un mayor plazo” o cuando la CFE o sus subsidiarias “así lo requieran”. Por otro lado, las sesiones aclaratorias permiten que los concursantes expresen sus dudas y la CFE las responda.”

¿POR QUÉ LA Fiscal de Guerrero no retuvo al policía que disparó contra el joven de Ayotzinapa? El descuido de Sandra Luz Valdovinos complicó las investigaciones. También abona a la molestia entre los normalistas que al enterarse de su fuga fueron a vandalizar las instalaciones ubicadas en Chilpancingo y a exigir la destitución de la Fiscal, reclamo completamente justificado ante la incompetencia y descuido de la Fiscalía en un asunto que está en el foco de la atención nacional y que deja ver que no actuó debidamente en el proceso de poner a disposición a los policías implicados en el caso. Como sucedió semanas atrás con los ataques contra el transporte público, la Fiscal se mantenía omisa y sin ejecutar ninguna acción ante los hechos que paralizaron Acapulco, Chilpancingo y Taxco.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ