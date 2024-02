AMLO vs el New York Times: ¿Quién compró el pleito?

En la historia del periodismo norteamericano la influencia política, económica y social del diario New York Times ha sido innegable. Y al final del presente sexenio se agudiza una confrontación entre el poderoso diario y la presidencia de la república encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

No hay evidencia de que el periódico The New York Times colabore con la DEA (Administración para el Control de Drogas) o la CIA (Agencia Central de Inteligencia) de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al medio de comunicación de ser un “pasquín inmundo” y de publicar un reportaje falso sobre supuestos nexos de sus hijos y colaboradores con el narcotr��fico, basado en información de la DEA 12 .

El reportaje, que se publicó el 22 de febrero de 2024, generó una fuerte polémica y una respuesta del gobierno mexicano, que negó cualquier vínculo con el crimen organizado y pidió una explicación a Estados Unidos.

El New York Times es uno de los periódicos más prestigiosos y reconocidos del mundo, con una larga trayectoria de periodismo de investigación y ganador de numerosos premios Pulitzer. Sin embargo, también ha sido criticado por algunos sectores por su sesgo político, su falta de transparencia o sus errores editoriales. Algunos ejemplos de controversias relacionadas con el New York Times son:

El caso de Jayson Blair, un reportero que fue despedido en 2003 por plagiar y fabricar historias.

El caso de Judith Miller, una reportera que fue acusada de difundir información falsa sobre las armas de destrucción masiva de Irak, basada en fuentes anónimas del gobierno de Estados Unidos.

El caso de Walter Duranty, un corresponsal que minimizó el genocidio de Stalin en Ucrania en los años 30 y que recibió un Pulitzer por su cobertura de la Unión Soviética.

El caso de James Risen, un reportero que fue amenazado con ir a la cárcel por negarse a revelar sus fuentes sobre un programa secreto de espionaje de la CIA.

Estos casos muestran que el New York Times no es infalible ni incorruptible, y que puede cometer errores o ser influenciado por intereses políticos o económicos. Sin embargo, también muestran que el periódico tiene mecanismos de autocorrección, de rendición de cuentas y de defensa de la libertad de prensa.

Por lo tanto, no se puede afirmar que el New York Times colabore con la DEA o la CIA, pero tampoco se puede descartar que tenga algún tipo de relación o intercambio de información con estas agencias.

Decía el viejo sabio del periodismo Don Pancho Galindo Ochoa: “No hay medios de comunicación incorruptibles; lo que hay son unos que son muy caros.”

Por ello la pregunta relativa a quién aconsejó al presidente López Obrador para abrir ese nuevo frente de confrontación, precisamente a unos días de que se inicien las campañas presidenciales, es clave para entender la actitud de Palacio Nacional. ¿Jesús Ramírez Cuevas?

Es mucha la trascendencia de la confrontación mencionada como para atribuirla a un solo personaje, que por sus conocidas acciones informativas falsas al presidente lo han metido en serios líos, es hasta ahora el blanco de todas las sospechas.

APARECIERON LAS LISTAS DE PLURINOMINALES DE MORENA.

Pues aparecieron las listas plurinominales de Morena para candidatos al senado y a la cámara de diputados. Y ni están todos los que se decían seguros y en cambio aparecieron otros que ni siquiera eran mencionados.

Un caso relevante fue que, como se rumoró días antes, no aparecieron en esas listas de Morena los mexiquenses Alfredo del Mazo Maza y Alejandra del Moral.

Los nominados que seguramente estarán en la cámara alta en la próxima legislatura, figuran los nombres de Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, la inteligente Citlalli Hernández Mora, el que fuera hasta hace unos días secretario particular de AMLO, Alejandro Esquer Verdugo.

Entre los que quieren una diputación destaca, obviamente Ricardo Monreal Ávila, Jorge Mendoza, Ifigenia Martínez, el inefable Cuauhtémoc Blanco, Alfonso Ramírez Cuellar, Cristina Díaz y Manuel Espino, entre otros que están colocados en lugares de privilegio que seguramente les darán una curul en San Lázaro en la próxima legislatura.

CLAUDIA INICIA CAMPAÑA EN EL ZÓCALO; XÓCHITL LO HARÁ EN GUANAJUATO.

El inminente viernes 1 de marzo arranca el periodo establecido por el INE para que las y los aspirantes a la presidencia de la república puedan iniciar sus acciones proselitistas.

Se registraron ya tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez. Casi al final del término lo hizo Jorge Álvarez Máynez. Sheinbaum arrancará con un acto multitudinario en el Zócalo capitalino. Mientras que Xóchitl Gálvez se va a cobijar en el fuerte panismo guanajuatense, mismo que está rodeado de entidades dominadas por Acción Nacional como Querétaro que gobierna Mauricio Kuri y Aguascalientes en donde es jefa del Ejecutivo la carismática Tere Jiménez.

De Álvarez Máynez se desconoce aún su lugar de arranque, mismo que podría ser en Nuevo León. Y no en Jalisco, otra entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, ya que el tozudo Enrique Alfaro no vive su mejor momento de relación con el dirigente nacional naranja Dante Delgado.

Pues todo está listo para que los ciudadanos estemos bombardeados durante tres meses por mensajes, convocatorias y, desde luego, ataques y descalificaciones entre los aspirantes a la Silla del Águila.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

COLABORADOR

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ