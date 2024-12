El Dilema de Marcelo

EL GOBIERNO DE Claudia Sheinbaum enfrenta un serio dilema de cara a la negociación del T-MEC con el equipo de Donald Trump, donde nuevamente estará atrás, Robert Lighthizer.

Marcelo Ebrard y Donald Trump (Créditos: El Heraldo de México)

O el segundo piso de la 4T se vuelve pragmático y arma un trabuco con negociadores comerciales experimentados, o se va a la guerra con fusiles y soldados de medio pelo.

Sabemos que la secretaria de Economía realiza entrevistas con ex funcionarios de los equipos de Jaime Serra, Herminio Blanco e Ildefonso Guajardo y define “el mejor esquema” para contratarlos como asesores externos e incluso como funcionarios de gobierno.

Jaime Serra

(Créditos: El Heraldo de México)

Pero el “prejuicio” de fondo que debe resolver el gobierno mexicano es si llama o no a exfuncionarios neoliberales para renegociar un acuerdo comercial y de inversión surgido en los gobiernos de Carlos Salinas y George Bush.

Si gana el interés nacional, Marcelo Ebrard y su subsecretario de Comercio Internacional, Luis Rosendo Gutiérrez, quien es el que los está contactando, deben contratar antes que termine el año a esos negociadores.

Herminio Blanco

(Créditos: El Heraldo de México)

Del TLCAN apunte a Serra, Blanco, Guajardo, Jaime Zabludovsky, Eduardo Pérez Mota, Fernando Sanchez Ugarte, Luis Téllez, Andrés Casco, Luis de la Calle, Jesús Seade, Armando Ortega, Kenneth Smith, Salvador Behar Lavalle y Juan Carlos Baker, entre otros.

En este momento el sector privado y el gobierno y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá avanzaron ya en el siguiente esquema de temas y siete grupos de trabajo y varios subgrupos.

Los temas van desde Legales e Institucionales y Acceso al Mercado de Mercancías, hasta Disciplinas Sobre Mercancías, Disciplinas Transversales, y Servicios e Inversión.

Grupo 1: Automotriz, autopartes y electromovilidad; Dispositivos Médicos; Químico farmacéutico; Eléctrico y electrónico; Agroindustria; Textil y confección, y Acero y aluminio.

Grupo 2: Comercio de Servicios. Telecomunicaciones, Propiedad Intelectual, Comercio transfronterizo, Servicios financieros y Comercio digital.

Grupo 3: Conciliaciones Comerciales. Salvaguardias; Anticorrupción, y Subvenciones.

Grupo 4: Protección de las Inversiones y Mecanismos de Solución de Controversias. Solución de controversias del Estado.

Grupo 5: MiPymes, Competitividad y Atracción de Inversiones. Pequeñas y Medianas Empresas; Atracción de inversión, y Competitividad.

Grupo 6: Disciplinas Comerciales y Capítulos Restantes. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y OTC; Anexos Sectoriales; Contratación Pública, Empresas Propiedad del Estado y Monopolios; Designados, Buenas Prácticas Regulatorias y Anticorrupción; Medio Ambiente; Hidrocarburos y Energía, y Competencia

Grupo 7: Laboral.

Jaime Zabludovsky

(Créditos: El Heraldo de México)

Contrario a lo que ocurrió en el TLCAN y en el T-MEC, la negociación interna, el poner de acuerdo a los funcionarios de la 4T y un gobierno que privilegia más la posición ideológica que el libre mercado, es el gran reto de Sheinbaum y Ebrard.

ESTE MARTES UN juez decidirá si Almudena Lebois Ocejo, ex consejera de Unifin e implicada junto con su padre, Rodrigo Lebois Mateos, en un fraude financiero, será vinculada a proceso por defraudación. El fundador de Unifin se fue a España y es prófugo de la justicia por sus actividades como presidente de la empresa bursátil, sobre la que recae un amplio catálogo de acusaciones por defraudar con miles de millones de pesos a costa del presupuesto público y los ahorros de usuarios de la banca privada y de inversionistas bursátiles.

El esquema se consolidó gracias a la intervención del ex presidente Felipe Calderón y al impulso que le dio su primo, Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía. Solicitudes de créditos a la banca pública y privada y compra de insumos a sobreprecio, para posteriormente rentarlos al propio gobierno, constituyeron el mecanismo por el que Lebois creó lo que sería considerado como la Estafa Maestra del sexenio.

Incluso es información pública, que tanto Felipe Calderón como su esposa, Margarita Zavala, a través de la Fundación Desarrollo Sustentable A.C., habrían recibido entre 2014 y 2020 transferencias millonarias como donativos de la Fundación UNIFIN A.C., además de recibir invitaciones a eventos como el Gran Premio de México.

Rafael Moreno Valle Súarez

(Créditos: El Heraldo de México)

RECORDARÁ QUE PROGRESEMOS, con un pasivo de 4 mil millones de pesos, fue declarada en quiebra por el entonces Juez Segundo de lo Concursal, en lo que fue la primera bancarrota del sector. A pesar de que las sociedades de microcrédito han sido casi erradicadas del mercado, Progresemos, que fundó Rafael Moreno Valle Súarez, puede convertirse en una historia de éxito. Y es que llegó a un convenio con la mayoría de sus acreedores, gracias al apoyo de sus prestamistas internacionales, mismo que fue recientemente sometido para su aprobación judicial. Lo anterior permitirá a la sociedad quebrada seguir cobrando los pasivos que se le adeudan a la misma, buscando con ello devolver regularidad a un mercado al borde de la extinción.

Victoria Rodríguez

(Créditos: El Heraldo de México)

ESTE MIÉRCOLES SERÁ la última reunión de política monetaria del Banco de México y también la última en la que participará como subgobernadora Irene Espinosa, pues llega el final de su ciclo. Por lo que se ve, no hay prisa por concretar su relevo. Hasta donde se conoce no se ha integrado la terna y ya no se envió al Senado porque éste entró en receso. Incluso todo parece indicar que tampoco habrá periodo extraordinario en los próximos días, según los dichos del líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal. Hace unos días le informamos que en una de ésas y no se nombra sustituta en el corto plazo, lo que le vendría como anillo al dedo a la gobernadora Victoria Rodríguez, quien ha manifestado en corto que una junta de cuatro integrantes le es más cómoda porque tiene el voto de calidad.

Inti Muñoz

(Créditos: El Heraldo de México)

EL INEGI ASEGURA que en la CDMX hay más de 207 mil viviendas con estatus de “inhabitada”, casi 7% del total que se tienen disponibles en la capital. Por ello, el gobierno de Clara Brugada decidió elevar el INVI a rango de Secretaría de Vivienda, desde donde Inti Muñoz buscará habilitar la mayor cantidad de esos espacios para garantizar el derecho a la vivienda de los capitalinos. El funcionario tomó nota de los resultados del estudio de Estancia Turística Eventual, realizado por la consultora Alquimia Urbana, en el que se asegura que en ese universo está una posible solución al fenómeno de gentrificación y no precisamente en limitar la renta de los 26 mil 500 inmuebles incorporados a plataformas como Airbnb.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ