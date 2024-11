Visibilidad y resiliencia de una historia millennial

Siempre he trabajado, no tengo un apellido privilegiado ni una herencia millonaria en el banco. Cuando era niña vendía metales “en el kilo”, periódico al reciclado y frascos de vidrio en el mercado junto con mi abuelo, buscando la manera de no descompletar el gasto por “juguetes ” o “dulces” que todo niño anhela. Por eso, cuando tuve la oportunidad de estudiar, no dudé en aprovechar la educación pública y el apoyo incondicional de mi madre, y mi familia, para construir un futuro mejor.

Sin embargo, cuando llegó la hora de emprender el vuelo, me pasó como a decenas de jóvenes en este país: me encontré sola, con cuentas que pagar y un ingreso mensual que no cubría los gastos. Llegó un momento, incluso, en el que alternaba mi empleo estable con el trabajo los fines de semana en una heladería gourmet , con la esperanza de alcanzar mis objetivos. Sin embargo, parecía que nunca era suficiente.

La llegada de las aplicaciones digitales fue prender una vela en un túnel oscuro. Al darme de alta en la app de Uber, pude complementar los ingresos que recibía por rellenar la silla en un trabajo godín tradicional y hasta publicar un libro digital de versos que se destacó en una plataforma escandinava. Sin embargo, la pandemia me dejó sin empleo, obligándome a buscar alternativas como paseadora de perros para llegar a fin de mes. Hoy, reconozco que, sin el trabajo de reparto, probablemente sería sólo otra cifra en las estadísticas de desempleo de este país.

He trabajado en empleos tradicionales, pero el trabajo en plataformas digitales me ayudó a cubrir mis gastos mensuales, especialmente durante la pandemia, cuando muchas empresas enfrentaron recortes de personal y la situación financiera se volvió insostenible. Sin embargo, en las últimas semanas he sentido nuevamente esa incertidumbre de quedarme sin ingresos, esto debido a la propuesta de reforma laboral que se anunció para las aplicaciones. Aunque aparentemente se asegura flexibilidad e independencia no se han considerado los efectos en los diversos grupos que componen este ecosistema; entre ellos mi caso. Una persona que después de nadar contracorriente pudo cursar una maestría en administración de empresas pagada por sí misma y gracias al reparto, es una persona que puede dedicar semanas completas a estudiar para exámenes y regresar a la aplicación sin temor a ser obligada a cumplir una cuota.

Actualmente las voces de otros como yo no han sido escuchadas ni visibilizadas. Incluso, los conductores por aplicación ni siquiera fueron convocados a contar sus propias historias. Espero que las plataformas no se tengan que ir, porque los servicios en algunas ciudades van a disminuir, lo que además implicará un aumento en el costo para el usuario final. Para las pequeñas empresas la historia no es diferente, este panorama es sombrío, ya que la regulación puede hacer insostenible su continuidad en este modelo de negocio y la solvencia económica de sus familias. No es difícil prever las consecuencias de una regulación de este tipo; hay ejemplos en otros países donde miles de personas quedaron sin empleo.

Este modelo ha sido crucial para aquellos que no han podido reintegrarse al mercado laboral, permitiéndoles llevar un ingreso adicional a sus hogares de manera rápida. Las madres solteras y estudiantes, por ejemplo, encuentran en las plataformas la oportunidad de generar ingresos sin descuidar a sus familias, equilibrando sus horarios de conexión con las tareas diarias. Asimismo, las personas jubiladas o de la tercera edad han encontrado una herramienta para ocupar su tiempo y complementar sus ingresos ante el aumento de precios en productos y servicios.

Hoy, como emprendedora, estudiante y conductora/repartidora, considero que la iniciativa, tal y como se plantea, no es viable. Ni para mí, ni para muchas personas más. Confío en que la regulación se implementará de manera opcional para quién lo considere, en vistas de un camino más libre y democrático.

MMV