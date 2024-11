Ley de la atracción vs educación financiera

No privarnos de lo que queremos, total, Dios proveerá, deshacernos de lo que ya está viejo, para que haya espacio para la nuevo son algunas creencias que tengo sobre lo que debo hacer para atraer el dinero, mi dilema es ¿estas prácticas en verdad me ha generado abundancia?

Para resolver el dilema, lo primero es entender el origen de estas creencias. En mi búsqueda encontré que provienen de la ley de la atracción que promueve la creencia que visualizar o "sentir" que ya tienes lo que deseas ayuda a atraerlo a tu vida.

También de la psicología positiva mal interpretada, que propone la idea de que simplemente pensar y actuar en positivo garantiza buenos resultados, "si me compro lo que quiero, me sentiré abundante y atraeré más", en vez de desarrollar las habilidades que se requieren para el logro de objetivos como la constancia, disciplina, planeación, etc.

Otra corriente que fomenta este pensamiento es la mentalidad de abundancia, que se basa en eliminar el miedo a la escasez y asumir que los recursos están disponibles (aunque aún no se tengan), mentalidad con la que puedes abrir oportunidades y hacer conexiones que te facilitan el logro de tus metas.

Pero después de estar en un ciclo de deudas interminable comienzo a dudar de mis creencias y he llegado a la conclusión que lo que necesito es educación financiera, para crecer económicamente, ponerme límites y ahorrar.

Y para dar el primer paso a mi educación financiera le pedí a Claudia Martínez, Embajadora BIVA, Portavoz de la educación financiera en México algunas recomendaciones que comparto a continuación. Consejos para el crecimiento financiero

El éxito financiero se alcanza un paso a la vez, y a través de estos consejos, podrás tener mayor acercamiento a tus objetivos.

1.Cambiar nuestra mentalidad (mindset)

Cualquier cambio que deseemos hacer, empieza en nuestra mente, cuando queremos cambiar nuestros viejos hábitos, es importante hacer un ejercicio por escrito de los buenos y malos hábitos, de esta manera nuestra mente identifica lo bueno conservar y lo que necesitamos modificar.

2. Crea un presupuesto

El orden es clave para lograr nuestros objetivos, a nivel financiero meterle orden a tus finanzas implica hacer un presupuesto, pero sabías que en México sólo 4 de cada 10 personas adultas llevan un registro de sus ingresos y gastos y de ellas, más de la mitad lo hacen mentalmente.

Para hacer un presupuesto puedes tomar en cuenta la famosa regla 50/30/20, es un método sencillo y efectivo para gestionar tus finanzas personales, la cual sugiere dividir tus ingresos netos mensuales en tres categorías principales: 50% para necesidades: destina la mitad de tus ingresos en cubrir necesidades esenciales como vivienda, servicios públicos, alimentación, transporte y seguros. 30% para deseos: es bueno darnos un gustito que nos brinde placer, comodidad o entretenimiento. 20% para ahorro y/o inversión: es importantísimo que aunque no llegues al 20 si destines un porcentaje para ahorrar o para invertir, siempre y cuando no tengas deudas, de lo contrario, primero liquida tus deudas, empieza por aquellas que te pueden generar mayor interés.

3. Haz tu presupuesto por orden de prioridades.

Entre lo que es importante y urgente, importante pero no urgente, no importante pero no urgente, no importante y no urgente. Aquí un ejemplo:

Foto: Cortesía

4. Invierte tu ahorro.

El siguiente paso una vez que has conseguido apegarte y por ende pagar tus deudas y ahorrar, es invertir tu dinero para que no pierda valor a través del tiempo con la inflación. Así es, el dinero pierde valor si lo tienes en una cuenta de ahorro o bajo el colchón. En la actualidad hay más de una opción de inversión: cetes, acciones, bonos, pierde el miedo a invertir y acércate con un asesor financiero certificado para que te ayude a tener un portafolio de inversiones diversificado y óptimo.

Recuerda siempre verificar la legalidad de la Casa de Bolsa en donde vas a invertir en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito.

5. Aumenta primero tus ingresos, luego tus gastos.

Muchas personas gastan más de lo que tienen y luego tienen que buscar cómo ganar más dinero. Lo mejor es enfocarte primero en aumentar tus ingresos antes de gastar más. Una forma de hacerlo es identificar tus talentos y habilidades, y buscar formas de aprovecharlos para ganar dinero extra.

Para cerrar, aunque las creencias sobre el pensamiento positivo, la ley de la atracción y la mentalidad de abundancia pueden ser inspiradoras, el verdadero camino hacia la prosperidad financiera no depende solo de desearlo, sino de tomar decisiones informadas, administrar tu dinero y tener buenos hábitos.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

@DULCEGALINDOVILLA

MAAZ