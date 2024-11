Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Esta frase lapidaria de Hermann Hesse es aplicable a los cambios políticos y sociales que se realizan cuando surge una Revolución; sin embargo, cuando el cambio se realiza bajo parámetros electorales estables, lo que sucede en el caso de que un partido obtenga amplias mayorías, es que este, se convierte en un Partido Hegemónico, no obstante debe prevalecer la regularidad constitucional y el equilibrio del desarrollo económico.

En México, la aplanadora morenista a partir del Plan C, pretende avasallar de manera absoluta los principios reguladores de nuestra sociedad, y para esos objetivos desmantela las instituciones que venían funcionando, bien o mal, no las modifica si no las destruye. En consecuencia esto provoca un desequilibrio que se manifiesta claramente en las relaciones económicas con que se venía desarrollando el país.

El capitalismo global sigue siendo el que rige las reglas de esta economía internacional, por eso enfrentar este tema de fondo con el agregado de que en Estados Unidos fue electo Donald Trump, con una actitud nativista y violenta, puede conducirnos a una crisis de desequilibrio que debemos estar preparados a enfrentar.

La ratificación de la señora Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un mal síntoma, no solo por la notoria falta en el desempeño en esta Institución; al parecer nos presenta problemas de la conducción y del poder real que debe mantener la titular del Ejecutivo Federal.

No sabemos a ciencia cierta, como lo afirman muchos analistas, si fue la intervención del Presidente anterior, cuestión que niega la Presidenta Sheinbaum, pero si así fuera, agregaríamos a la crisis jurídica el enfrentamiento en la conducción del poder, lo cual agravaría aún más nuestro incierto porvenir.

El paquete económico que presentó el Ejecutivo Federal tiene varios problemas serios, por una parte el déficit fiscal que deja el presupuesto actual, y por la otra, el aumento de programas sociales y obras de infraestructura de gran calado, asimismo la reducción, por cierto acertada, de la ordeña tradicional a Petróleos Mexicanos.

El Gobierno de la Republica esta obligado a mantener cautela y ponderación en el avance de su Programa de Gobierno, y la necesidad urgente de convocar y buscar la unidad de los mexicanos. Es mal síntoma esta reelección, y lo es también el ataque innecesario al nuevo dirigente de un Partido de oposición.

Sí, quien quiera nacer tiene que destruir un mundo, pero para construir uno nuevo, tienen que fincar los cimientos y las raíces que permitan realizar el cambio bajo el paraguas de la serenidad.

Todo lo que está sucediendo adentro y afuera del país parece que nos conduce a la tormenta perfecta. Por otra parte, las oposiciones políticas están reducidas a su mínima expresión con un papel prácticamente testimonial en el Congreso, y los otros factores del poder como las iglesias y los empresarios, están totalmente indecisos, y solo buscando resolver en el corto plazo, sus intereses personales.

No se ven por ningún lado liderazgos que apunten a la búsqueda de un camino de equilibrio comprensión y progreso.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ