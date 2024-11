SE NOTA QUE GALA MONTES NUNCA HA ESTADO EN UN NAUFRAGIO

Gala Montes dijo que si hubiera un naufragio: “Yo no salvaría ni a los de “Tierra” por malas personas ni a Briggitte por incongruente”.

Supongo que Gala cree que Briggitte fue incongruente al defender a su stylist que le manda ropa de las declaraciones de Gala a quien eso le pareció una ofensa tan imperdonable, que dejaría que “la condenada” de “Brillitos” se ahogue en el naufragio.

Se nota que Gala nunca ha estado en un naufragio, dudo mucho que en esa situación te pongas a cavilar a quién vas a salvar. ¡Primero intentas salvarte tú y si tienes otro chaleco no vas buscando en qué camarote hay alguien que nunca te haya ofendido!

LAS GRANDES MARCAS UNIVERSALES LES PRESTAN ROPA A LA REALEZA NO A LAS ARTISTAS MEXICANAS

En el medio artístico, muchas creen que el mundo les debe algo, pero los diseñadores que le prestan ropa a artistas emergentes en general no son ni de Chanel ni de Gucci, esos se los prestan a los nobles de la Realeza, de ahí en fuera no prestan, los que hacen esos favores son diseñadores más pequeños, que lo único que piden a cambio del préstamo es que mencionen sus marcas y que no se las devuelvan en mal estado, como si fueran un trapo de cocina, porque cuando eres bien nacido, eres agradecido y cuidas más lo ajeno que lo propio.

AUNQUE “SECRETOS DE VILLANAS” ESTÁ HECHO PARA QUE ELLAS SUELTEN CUALQUIER INFAMIA, CUIDADO GABY SPANIC CON TUS ACUSACIONES SOBRE THALÍA, UNA PALABRA MAL DICHA SE REGRESA CENTUPLICADA

El reality “Secretos de Villanas” está hecho para que ellas suelten lo que sea por sus lindas bocas, pero el que la villana Gaby Spanic con su boquita asegure que Thalía era una obrera asalariada antes de casarse con Mottola… ahora si que, ¡mejor pasemos a deportes!

Gaby sabía muy bien lo que estaba diciendo en cuestiones de rating, pero creer que llamándola "obrera" iba a rebajar a Thalía, ¡pues no es así! Pocas son las actrices mexicanas que han logrado el éxito internacional de Thalía, ese mérito no se le puede quitar a nadie, porque ella actúa y canta con los mejores cantantes del mundo y sus telenovelas en nuestro país rompieron todos los récords de ratings.

Ninguna villana podrá rebajar a Thalía, que además tiene una vida familiar bella al lado de su marido y sus hijos, no vive en un departamento alquilado ni tiene problemas económicos, no necesita romper el cochinito para comprarse lo que quiera o viajar a donde se le antoje por lo que a estas alturas descalificar a Thalía diciendo que antes de su matrimonio era “obrera”, ¡por favor! Si a esas vamos, todos somos obreros asalariados menos Paris Hilton que ya nació con toda la herencia.

Todas las carencias que traemos salen por nuestra boca y aunque Gaby Spanic es linda, una palabra mal dicha, ¡se regresa centuplicada!

POR SHANIK BERMAN

