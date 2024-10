Bertha Alcalde rumbo a la fiscalía de la CDMX

Este sábado, Clara Brugada rinde protesta como jefa de Gobierno de la CDMX y entre las primeras acciones de su administración será la designación y ratificación de la próxima fiscal general de la capital del país, Bertha María Alcalde Luján.

Se prevé que todo el trámite inicie la próxima semana y, aunque la decisión está prácticamente tomada, abrirán el proceso para que otros “aspirantes” se inscriban, entre ellos se mencionan al actual encargado de despacho de la fiscalía, Ulises Lara, y Renato Sales, exfiscal del estado de Campeche.

Con base en la ley, el Consejo Judicial Ciudadano debe proponer a la jefa de Gobierno una terna de candidatos para que ella, a su vez, la someta al Congreso de la Ciudad de México y, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, designen a la nueva o nuevo titular.

Todo se hará conforme a la norma para que la directora del ISSSTE tome la procuración de justicia en sus manos por recomendación del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Se espera, incluso, que el lunes inicie todo el proceso y asuma a la brevedad, porque en poco tiempo tendrá que solicitar licencia debido a que está en las últimas semanas de su embarazo.

Tomará la licencia de maternidad, conforme a lo que establece la ley, y en enero próximo, según lo previsto, entrará de lleno a las tareas propias de la Fiscalía capitalina.

Bertha, hermana de Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Morena, no tiene rival para asumir el cargo; sin embargo, en el equipo de la próxima jefa de Gobierno están conscientes de que todo puede cambiar, razón por la que dejarán que Ulises y Renato entren al proceso de selección.

Lara ganó muchos puntos con “el rescate” del expanista Javier Corral, quien pretendía ser arrestado en la CDMX por agentes de Chihuahua, sin la firma del oficio de colaboración.

El todavía encargado de despacho de la fiscalía local impidió que se lo llevaran a su estado natal, donde lo acusan por peculado y corrupción.

Renato Sales, a su vez, cuenta con el respaldo de un sector duro de Morena, sobre todo de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, debido a que fue el responsable de armar todo el expediente contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

Por esas y otras razones, ambos personajes pueden llegar a la Fiscalía capitalina, aunque no se descarta que Clara Brugada tenga un as bajo la manga en caso de que Alcalde Luján prefiera no continuar en el cargo.

***

COBRA FUERZA el nombre de Patricia Ortiz como próxima dirigente de Morena en la CDMX. Actualmente se desempeña como delegada del Infonavit en la capital y antes fue titular de la alcaldía Magdalena Contreras. Muy cercana al grupo de Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán (Andy).

***

A PROPÓSITO DE PARTIDOS CAPITALINOS, la decisión sobre la dirigencia del PAN en la CDMX no está definida aún.

Hasta hace poco tiempo se decía que Luisa Gutiérrez iba en caballo de hacienda, pero el resultado de la pasada elección movió un poco la brújula. Hay grupos del partido azul que impulsan también la nominación de Margarita Martínez Fisher.

***

DONDE PARECE QUE TODO ESTÁ DECIDIDO es en la dirigencia nacional del PAN. Jorge Romero va que vuela para convertirse en el próximo presidente del CEN.

La elección, a celebrarse el 10 de noviembre, será abierta a la militancia del partido, aunque existen voces, como la de Manuel Gómez Morín, que piden que se cierre sólo al Consejo Nacional.

Romero, sin embargo, plantea que para los próximos procesos internos la elección del dirigente se abra a la ciudadanía en general, porque es una forma de empezar a convertirse en una oposición competitiva.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: ”La ley es clara, pero las interpretaciones siempre son nebulosas”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

EEZ