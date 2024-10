Crisis institucional…

Nada ha cambiado y aparentemente nada será objeto de transformación con la llegada de Juan Carlos Rodríguez a la parte más alta del organigrama de la FMF.

El dirigente estará por cumplir prácticamente dos años desde la destitución de Diego Cocca al frente de la selección. Repasando su efímero paso por el organismo, ya ha cometido algunos errores importantes, como la pérdida de tiempo con la llegada de Jaime Lozano al equipo.

El ex entrenador olímpico ya había mostrado ciertos tintes de tibieza con el paso de los partidos, y que no era el idóneo para dirigir los hilos de un Tri que ya de por sí estaba sumamente falto de calidad. A ello había que añadirle que pasara lo que pasara en los compromisos, nunca cambiaba el sistema. No importa que el rival te lo exigiera, ni que el resultado fuera adverso. Se moría con la misma táctica en la cancha y con el mismo sistema de juego, de tal manera que el equipo se volvía sumamente predecible.

Más o menos, por el estilo de comunicación que prima en la selección, con videos motivacionales presumiendo copitas oro como si fueran el mundial, una “Bomba” Rodríguez que al oírlo hablar más que dirigente parece un tipo muy bien entrenado con su voz para persuadir, se veía por dónde iba el asunto. Un equipo manejado al estilo más puro de la política antigua mexicana, en el que nos querían convencer con palabras bonitas y muy bien estructuradas, con un tono espectacular, que por fin había un proyecto. Lo mismo de siempre, pero ahora menos claro que nunca.

No les creía absolutamente nada desde que llegaron y menos les creo ahora que pretendían hacer toda esta revolución tras la crisis en Qatar. Más bien terminó pasando lo que me temía. Unos directivos eternizándose en el poder, sabedores de que ya tienen todo el botín económico del Mundial que será en casa, y haciéndonos creer que este proyecto debe culminar en 2030, pero desde que presentaron a Javier Aguirre, nunca nos hablaron de qué es lo que se haría.

¿Cuántos jóvenes vamos a exportar a El Viejo Continente para que se pulan de cara al futuro? ¿Qué plan seguirán para que la liga deje de presentar estas raquíticas asistencias en los estadios y que el futbol vuelva a ser interesante en estos lares?

Como suele ocurrir en el entorno mexicano y latinoamericano, nos endulzan el oído con supuestos planes, pero con nulas formas.

Somos los mejores en pensar de forma futurista. Vamos a hacer, vamos a conseguir, tenemos los objetivos, pero no te digo ni cómo ni cuándo voy a ejecutar. Sinceramente, nunca fui de los que pensé que estos nuevos integrantes de la federación iban a hacer algo, y de momento no me estoy equivocando.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ