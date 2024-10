Turbulencias en la CNDH: Aspiraciones y dudas

El mandato de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está por concluir, y su posible reelección es incierta. Aunque no ha confirmado si buscará otro periodo, fuentes cercanas aseguran que las presiones externas la han llevado a cuestionar si continuar vale o no la pena, ya que muchas decisiones que se han tomado desde su despacho no favorecen el legado de lucha que su madre, Rosario Ibarra de Piedra, representaba.

Mientras Piedra evalúa su futuro, han surgido nombres que buscan ocupar su puesto en la CNDH. Una de las candidatas más destacadas es Nashieli Ramírez, ombudsperson de la Ciudad de México, quien ya ha manifestado públicamente su intención de presidir la Comisión Nacional. Aunque su mandato en la CDHCM termina en 2025, esto no le impide participar en el proceso, ya que no necesita renunciar a su actual cargo para aspirar y competir para el nacional.

Otra contendiente es Hilda Téllez, quien renunció recientemente a la tercera visitaduría de la CNDH, en un movimiento estratégico para posicionarse en la sucesión. Además, ha insinuado que, de no obtener la presidencia nacional, podría buscar la dirección de la CDHCM si Nashieli Ramírez deja el puesto.

Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también ha mostrado interés en liderar la CNDH. Aunque cuenta con apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil, enfrenta un obstáculo significativo: su tensa relación con Rosario Piedra, quien podría utilizar su influencia para bloquear sus aspiraciones.

Este complejo panorama de sucesión en la CNDH está marcado tanto por las credenciales de las aspirantes como por tensiones políticas y personales que podrían definir el futuro de la institución. Lo único claro es que el proceso estará lleno de incertidumbre y maniobras estratégicas en las próximas semanas, incluso la oposición ya se manifestó en contra de la reelección de Rosario Piedra.

Esta medianoche concluye la convocatoria para definir a los aspirantes que competirán por dirigir la CNDH. Pronto sabremos cuántas inscripciones se registran para el relevo de Rosario Piedra, la elección tendrá que estar lista en noviembre, donde se espera que quien llegue se una con la defensa de las víctimas, más allá de los intereses políticos que suelen interferir en estas designaciones.

EN CORTO: El clima político en Morelos, ya tenso, ha sido sacudido por dos escándalos que involucran a la familia de Cuauhtémoc Blanco. Ulises Bravo Molina, medio hermano del exgobernador y actual presidente de Morena en ese estado, enfrenta denuncias de violencia intrafamiliar por parte de su expareja, Liu León, quien asegura que la agredió a ella y a su hija. A pesar de las acusaciones, un juez no lo vinculó a proceso. Al mismo tiempo, Nidia Fabiola Blanco Fernández, media hermana de Cuauhtémoc, lo acusó de intento de violación, un hecho supuestamente ocurrido durante su mandato y que ella mantuvo en silencio por presiones. El diputado federal de Morena está inmerso en un gran escándalo.

