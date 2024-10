Julio Iglesias es el cuarto hombre con más amantes

JULIO IGLESIAS, EL CUARTO HOMBRE CON MÁS MUJERES SEDUCIDAS EN TODO EL MUNDO

Julio Iglesias reconoció que en su vida ha estado con alrededor de mil mujeres. No sólo eso, sino que Julio es el cuarto hombre del mundo con más amantes reconocidas en su historial, es decir, lo pueden acusar de todo menos de que no es muy “ponedor”, ya que por su cama pasaron cada semana, mínimo dos amantes diferentes, si no es que una diaria.

MUJERIEGOS QUE SUPERAN A JULIO IGLESIAS EN NÚMERO DE CONQUISTAS

Y no es el único hombre en la carrera artística que cuenta el número de mujeres con las que reconoce ha estado en su vida, Julio Iglesias es apenas el cuarto en el ranking mundial de los mujeriegos.

Lo superan: Charlie Sheen, famoso por su vida caótica; Gene Simmons y el rey de la seducción, Umberto, un portero veneciano, quien desde su anonimato ha coleccionado ocho mil mujeres de todas partes del mundo, aunque con distancia emocional suficiente como para que ninguna de ellas realmente deje huella en su vida, según dice con su lengua tan larga como sus listas de amantes.

¡Este es un reconocimiento que le hizo a Julio el “Ranking de Conquistadores”!

MI ÚNICO ALZHEIMER ES CALLAR CIERTOS ROMANCES POR CABALLEROSIDAD

La leyenda dice que son más de tres mil, las mujeres que han pasado por las “armas” de Iglesias, él dice: “Mi único Alzheimer es por caballero”. En eso, quizá sí, es mejor culpar al Alzheimer.

“NUNCA HE DORMIDO SOLO”: AFIRMA JULIO IGLESIAS, EL GALÁN ETERNO

El galán eterno, afirma que las mujeres siempre lo han rodeado tanto en los escenarios, como detrás de los reflectores, y que el sector femenino con él, ha sido un público siempre dispuesto, porque confesó: “Nunca he dormido solo”.

JOYAS, CONTAR CUERPOS, ¿SINÓNIMO DE ÉXITO?

El cantante español añadió: “Cuando la cosa iba en serio con alguna de las mujeres con las que estuve, les regalaba un reloj de oro Cartier.”

¡Eso es clase mi Julio Iglesias! Pensar que hoy en día hay algunos pelafustanes que, ¡no te regalan el reloj, te dan una cadenita, pero para amarrarte a la pata de la cama!

Lo que resulta curioso es que en un mundo donde contar cuerpos es sinónimo de éxito, donde el reloj Cartier marca el momento en que una conquista es más que eso, al final, ¿quién lo recuerda? ¿Quién se queda en la memoria más allá del mito, más allá del número de “trofeos” femeninos, de las cadenas o los relojes?

Para eso no hay respuesta clara. ¡Ni la habrá!

