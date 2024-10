El pasado primero de octubre los mexicanos fuimos testigos de un hecho histórico. La toma de protesta ante en Congreso General de la primera Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, ante la expectativa particularmente de casi 65 millones de ciudadanos que esperábamos ver y escuchar a una jefa de Estado priorizando un ejercicio democrático capaz de convocar e incorporar a su proyecto de gobierno a todo el talento de México.

Una jefa de Estado, con la talla para transformar los grandes rezagos en oportunidades para los cerca de 130 millones de mexicanos.

Desafortunadamente, solo pudimos ver a una Claudia Sheinbaum que únicamente se dirigió a quienes votaron por ella. Además, pudimos percatarnos que los 100 puntos que Claudia Sheinbaum nos propone y que leyó en el Zócalo como Segundo Piso de la 4T, son un “remix” ideologizado de Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente no corresponden ni remotamente, al programa para México que estábamos esperando por la capacidad, formación y talento de la nueva Presidenta de la República.

Pero más allá de eso, las grandes preguntas que los ciudadanos nos debemos hacer ahora son: ¿A dónde nos lleva el Segundo Piso de la 4T? ¿De verdad vamos a aguantar otros 6 años de Mañaneras de un programa ideologizado de refritos, improvisaciones y finalmente de rezagos?

Porque en la medida que México no se incorpore a los grandes cambios del mundo y el actual gobierno se siga viendo al ombligo. Solamente unos cuantos tendrán futuro, no todos.

Hasta ahora, a 15 días de iniciado el Segundo Piso de la 4T de Claudia Sheinbaum, todavía no nos queda muy claro si va a continuar viendo hacia atrás, o si está viendo el presente, o si verdaderamente se va a decidir a ver hacia al futuro.

¿Por qué cuáles de sus 100 puntos realmente tienen una visión de futuro? Ya que solo en dos o tres puntos podríamos decir que está intentando ver hacia allá. Uno, es la Agencia Digital que se les ocurrió para agilizar trámites. Cuando en prácticamente todo el mundo se está modificando por completo el abordaje de los problemas estructurales de los países. En el segundo tema donde toca la tecnología, en realidad no explica cómo. Resultaría increíble que una científica esté pensando resolver temas estructurales, a partir de actos de fe.

Por eso es que no queda muy claro cuál es en realidad su visión, sobre todo cuando el mundo actualmente se está moviendo hacia la Inteligencia Artificial, a la articulación e integración de cadenas productivas, y al aprovechamiento de la ubicación geoeconómica. Principalmente, porque somos vecinos del motor económico del mundo y la lucha por el aprovechamiento de la tecnología es lo que se está dando en la mayoría de los Continentes.

En los 100 puntos de Claudia Sheinbaum no se ve donde puede estar el cambio en la Educación, en la Gobernanza, en la Salud, la Vinculación Creativa con la Sociedad, con la Academia, con el capital privado, el impulso económico al emprendimiento y a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Donde están los Proyectos de Futuro que nos posicionen en el mundo de hoy, donde está la vinculación con el exterior. En ese documento no se encuentra nada que vislumbre la construcción del futuro de nuestro país. Sin embargo, la gran pregunta que yo me hago es que si no se ve nada de lo anterior en el proyecto del gobierno actual, ¿luego entonces quién lo va a hacer?

Porque tampoco vemos a los partidos políticos abordando ninguno de estos temas, ni analizando el proyecto del Segundo Piso de la 4T. Por lo tanto, lo que tiene que venir para los próximos 6 años debe ser una irrupción de la sociedad organizada, constituyendo sus nichos de mercado en la era de la globalización.

Ya que pensar solamente en lo local no nos va a ser suficiente. Porque el impulso fuerte que hay que dar no está ya en lo local. Las dos grandes potencias que se proyectan hoy en el mundo son China y la India, y su crecimiento económico lo están impulsando a partir de gobiernos que ven el futuro y las oportunidades en el desarrollo tecnológico y en la inclusión de la sociedad. En lugar de distraer la atención buscando culpables en el pasado para pedirles que se disculpen.

Por ninguna parte encuentro que el gobierno chino en su proyecto de desarrollo le esté echando la culpa a los ingleses, pidiéndoles que se disculpen por la guerra del Opio (1839-1842). Donde, como resultado de la victoria británica, tuvieron que ceder la isla de Hong Kong al Reino Unido cuando los invadieron.

Tampoco los indios andan echando la culpa a los ingleses por la invasión de la Colonia Británica a la India. Al contrario, ambos países están concentrados, articulando el talento de la sociedad y construyendo los proyectos del futuro, a partir de formar y desarrollar el capital humano, para que millones de personas mejoren su calidad de vida.

Tanto es así, que el desarrollo tecnológico de la India en el campo de la farmacéutica, hace apenas unas cuantas décadas, les permitió elaborar en tan solo dos años las primeras vacunas para atender la pandemia del COVID-19.

Por el contrario, a ninguna de estas dos potencias económicas mundiales se les ha ocurrido resolver sus cambios estructurales con presupuesto público, que es muy limitado. En cambio, han involucrado a la sociedad y al capital privado.

Nada me encantaría más que la visión del Segundo Piso de la 4T de Claudia Sheinbaum no fuera verse a sí mismos y al pasado. Por el contrario, sería un gran acierto de esa cuarta parte de mexicanos que votaron por ella, responder a las expectativas de una gran estadista que ve por todos, más allá de su entorno y hacia el futuro, que es donde se encuentran las grandes oportunidades.

Desafortunadamente, lo que hemos venido observando, es que el actual gobierno no cuenta con una visión estratégica para el país. Porque tristemente lo que ha sido hasta ahora el refrito de las Mañaneras nos ilustra, que la nueva presidenta ha comprado todos los pleitos de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de carecer de la misma caradura de AMLO.

Si todo el proyecto de Claudia Sheinbaum está orientado al 99% de continuidad de los programas y de los apoyos sociales. Entonces la solución está en que la sociedad civil se organice, y pase por arriba de su propuesta de gobierno. Y dejemos atrás a la 4T y a la propia presidenta de la República.

Para que México pueda tener perspectiva de futuro y podamos, entre todos, dar a las siguientes generaciones las oportunidades que les corresponden en un México productivo, innovador y de crecimiento en el que, aunque no queramos, ya estamos insertos.

Porque, por una parte, estamos al lado de la economía más importante del mundo, y por otra, contamos con un TEMEC que esperemos no lo echen a perder pidiendo que nos regresen al Mayo, al Chapo y la mitad del territorio que nos quitaron el siglo pasado.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

@MarthaGtz

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

MAAZ