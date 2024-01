La importancia del altruismo

¿El altruismo se aprende o es un instintivo? Existen investigaciones desde la perspectiva biológica que señalan que nuestros genes tienen la capacidad de desarrollar el altruismo, incluso ante el riesgo de la propia afectación con la finalidad de asegurar la supervivencia y reproducción de la especie humana.

Partiendo de este enfoque es urgente despertar el altruismo que hay en cada una de nosotras y nosotros para cuidar todo aquello que nos rodea en el presente y así tener la esperanza de poder acceder a un futuro mejor.

En la actualidad, el altruismo es una conducta difícil de ejercer, porque implica sacrificar algo de nosotras y nosotros por el bienestar de otras personas y en la mayoría de los casos pensamos que no tenemos las condiciones para hacerlo por falta de tiempo o dinero.

Sin embargo, cuando sumamos esfuerzos logramos grandes cosas en una empresa, en familia, en el deporte, etc. No es necesario ser millonarias o millonarios, es necesario ser empáticos con el dolor ajeno. Considero que ver sufrir a una persona ajena a nuestra familia nos mueve algo en el interior, por ejemplo, a mí me anuda la garganta cuando veo resignación en los ojos de la niñez. Una resignación que se produce al experimentar pobreza y malos tratos. Me aterra pensar en su futuro, si ese sufrimiento conseguirá convertirlo en algo positivo o destructivo, en lo que necesitan para tener esperanza, en lo que puedo hacer para cambiar su situación.

Es lógico sentirnos rebasados por las condiciones en las que sabemos que millones de niñas y niños viven, tanto, que preferimos pasar sin ver, pero ya no podemos, tenemos que tomar acción, es un problema de todas y todos.

Debo decir que estoy feliz de cooperar con las causas de Fundación Grupo Andrade, en 2023 avanzamos como nunca antes, gracias al altruismo del voluntariado de Grupo Andrade y empresas como Scholastico, Heraldo Media Group, Inventiva GA, Recórcholis, Club Lía y Kataplum!

Se construyeron aulas educativas para Utopía A.C, organización que tiene la finalidad de desarrollar las habilidades educativas, psicosociales y deportivas de infantes y adolescentes de la colonia Escalerillas, Chimalhuacán.

También se financió la impartición de talleres para el desarrollo integral de habilidades, sesiones psicológicas individuales y grupales para la niñez de FUNFAI, organización de asistencia privada que procura el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños que nacen, crecen, viven o vivieron en centros penitenciarios, debido a que sus madres se encuentran privadas de su libertad.

Se donó material para la realización de manualidades y actividad física para la Unidad de Bienestar del Niño Sano del Hospital General de México, donde se atienden problemas de nutrición infantil como obesidad y sobrepeso.

Se otorgaron becas en el Colegio Santa Fe para niñas de primaria. Se brindaron fondos para la regularización de niñas y adolescentes de la residencia Yolia AC, se procuraron los fondos para la donación de prótesis oculares para la niñez con cáncer de ojo. Se entregaron despensas y útiles escolares en comunidades de alta marginación social. Además, nos sumamos a causas internacionales como la donación de víveres para Turquía y Siria.

En 2024 recuperemos parte de los que nos caracteriza como humanidad, como el altruismo y la unidad para trabajar en lo que parece imposible pues quizá de ello dependa nuestra supervivencia en un mundo mejor.

POR DULCE GALINDO VILLA

INSTAGRAM / @FUNDACION GRUPO ANDRADE

FACEBOOK / @FUNDACIONGRUPOANDRADE

PAL