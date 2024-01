¿Y ahora hay que creerle al criminal sólo porque es francés?

De darle abrazos a creerle a un delincuente —de esos que no se barren ni con la mejor escoba—, pues ya no hay mucho trecho.

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, fue acusado de corrupción en dos juicios distintos. En el primero recibió una sentencia de tres años, uno de ellos a purgar en la cárcel. En la segunda sentencia se le condenó a un año de prisión domiciliaria. Impugnó ambos casos y perdió.

Menciono lo anterior porque Sarkozy acaba de publicar un libro donde cuenta sus andanzas; sus “victorias”; su visión del mundo de la política que le tocó vivir. En el mismo dedica 10 hojas a México y a Felipe Calderón.

Veamos. Es sabido que ambos presidentes se mantuvieron firmes en su convencimiento en torno al caso Florence Cassez y que esto generó muchos dolores de cabeza para la diplomacia de las dos naciones. Ahora, en su libro, el expresidente francés sostiene que Calderón prácticamente estaba a las órdenes de su secretario de Seguridad Pública Federal.

Naturalmente, la 4t está de plácemes con esta publicación. Prefieren creerle a Sarkozy (delincuente confeso y condenado) que a nuestro ex mandatario. Hacen referencia al libro a cada oportunidad. Por supuesto, si se trata de escritos como los de Elena Chávez o de expresidentes como Carlos Salinas, les llaman libelos.

Pero regreso a Sarkozy, populista de acuerdo a la revista francesa comunista “L´Humanité” (no se olvide, no importando la ideología u orientación política se puede ser populista).

Él también vive de sus traumas y, entre otras cosas, ha dicho: “lo que me ha hecho lo que soy es la suma de todas las humillaciones sufridas durante mi niñez”. Increíble que teniéndolo todo, lo que le importa son las humillaciones que sufrió. Pero bueno…

Volviendo al libro: sus afirmaciones sobre Calderón son cuestionables; empezando porque Sarkozy no habla ni “j” de español y, más allá de contar con traductores, lo que se refiere a la percepción se queda en eso… percepción.

Pero lo importante para el obradorismo —¡y más en estas fechas!— es el material que aporta para que López Obrador vuelva a la carga contra su villano favorito: ‘el comandante Borolas’. Digo, sabemos que García Luna también es una de las “estrellas” más mentadas en la mañanera.

Y sin defender al hoy preso (valdría la pena recordar que el exsecretario NO fue aprehendido por las autoridades mexicanas; todo lo que sucedió fue en Estados Unidos, donde fue capturado y está siendo juzgado) sí me parece increíble que la 4T prefiera tomarle la palabra a un delincuente confeso, a un mentiroso redomado, a un probado corrupto, con tal de poder señalar a Felipe Calderón.

Encima está curiosa la cosa: cuando se pensaba que el tema de García Luna ya estaba juzgado y que era agua pasada, el Juez que dictó sentencia está revisando los testimonios y poco a poco ha ido concluyendo que quienes atestiguaron en contra de él eran criminales que el otrora poderoso secretario había capturado, lo cual invalida sus declaraciones…

Si yo fuera cualquiera de las candidatas a la Presidencia me iría con mucho cuidado sobre este tema. Lo digo porque Claudia Sheinbaum le pidió a Xóchitl Gálvez que hablara sobre el exsecretario y esta última le contestó diciendo que su opinión no era nada positiva y que de igual manera le pedía que le preguntara a Omar García Harfuch, que es cercano a la ex jefa de Gobierno de la CDMX, qué piensa de él…. Aguas, una y otra. Cuando se tira una piedra, se debe tener cuidado de que no regrese como bumerán.

Tendremos una nueva temporada en ‘La mañanera’ con menciones a Sarkozy y a Calderón. A la par, sería bueno que el pueblo de México se pregunte si hay que creerle al criminal sólo porque es francés.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

