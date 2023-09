La obligación y el compromiso no se acaba

Iniciamos un nuevo periodo legislativo que, como suele suceder, trae consigo algunas condiciones que se repiten cada 6 años en que las campañas electorales comienzan y la sucesión es inevitable. Ello ha generado en el imaginario social una perspectiva de abandono democrático en cuanto a los intereses representativos se refiere, ya que las y los propios legisladores minimizan este último año bajo la idea de que no se debatirán ideas de peso y que todas las mentes y decisiones están enfocadas en vidas internas de los partidos y, posteriormente, en plataformas políticas para lograr el voto ciudadano.

Lo cierto es que hay lujos que no nos podemos tomar cuando el rezago legislativo y la cantidad de temas urgentes para el pueblo de México rebasan por mucho la coyuntura política. El asumir que el sexenio se ha acabado y con ello la Legislatura será inoperante es un error de percepción pero sería catastrófico que quienes formamos parte del Congreso de la Unión asumamos esa realidad y detengamos el trabajo constante que hemos venido demostrando.

Eso sí, debemos ser consientes que en muy pocas semanas tendremos la llegada de muchos suplentes tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, de tal modo que debemos replicar esfuerzos porque quienes lleguen deben de adaptarse de forma inmediata a un ritmo de trabajo importante porque de frente tenemos la aprobación del paquete económico para el Ejercicio 2024 con todo lo que ello implica.

No podemos dejar de puntualizar aspectos fundamentales para conformar la base financiera del próximo año, en el que, sin duda, debemos dar recursos suficientes a las áreas de administración de justicia porque las propias elecciones generan un ambiente litigioso que se debe resolver en un breve tiempo, por lo que no podemos descuidar la legalidad y la aplicación de justicia de forma expedita para dar certeza a la ciudadanía.

Aspectos torales como la educación no pueden olvidarse de un plumazo, razón por la cual impulsare reformas legales en materia de combate al acoso escolar como un flagelo que vivimos con y sin periodo electoral, que es una constante y que las medidas que se han tomado a través de legislación o políticas públicas no han logrado detener un fenómeno que, combinado con la salud mental se convierte en una bomba de tiempo.

Uno de los proyectos más ambicioso que me enorgullezco en decir que he construido de la mano de la ciudadanía y expertos en la materia es la Ley General en materia de Cáncer para que las personas que se enfrentan de forma directa a esta enfermedad, así como sus familiares, tengan sus derechos garantizados en atención médica y acompañamiento emocional a fin de que el Estado pueda ser un apoyo permanente para estos procesos que dañan no sólo a quien tiene a la enfermedad sino que envuelven negativamente a su entorno.

Evidentemente, el tema de las mujeres no podemos abandonarlo y debemos generar propuestas para evitar la revictimización en las investigaciones ministeriales y el estancamiento de las diligencias para esclarecer hechos que involucren violencia de género. Tema fundamental si consideramos que no hemos podido frenar los delitos de todo tipo en contra de las mujeres.

La costumbre de cualquier Poder Legislativo, ya sea Federal o local, debe tender a cerrar con broche de oro, a sentir la presión de las y los ciudadanos que otorgaron su confianza para con nuestro trabajo y, de esa manera, sentir que estamos incumpliendo todo lo prometido por lo que el último año debe ser extenuante, serio y profundo con los temas de relevancia nacional. Al pueblo de México no le podemos dar excusas de movimientos políticos, a la gente lo que le interesa es ver resultados porque, de lo contrario no habrá voto que alcance para demostrar el descontento de la gente ante quienes, se supone, los representamos a nivel nacional.

POR NUVIA MAYORGA DELGADO

COLABORADORA

MAAZ