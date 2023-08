El regreso de Rosario Robles, ¿vía su hija, Mariana Moguel?

Pocos políticos conocen tan bien a López Obrador como Rosario Robles. Pocos políticos han sufrido el enojo del tabasqueño como ella.

La estafa maestra pudo haber sido probada, condenado los culpables con la evidencia que existía (existe aún). Sin embargo, la cárcel que sufrió —por la vía de una licencia de conducir apócrifa— fue el pago de otra cosa, de algo muy distinto, lo central, eso que no se ha probado, ni se probará nunca a cabalidad. Como tantas cosas, la duda sobre su involucramiento permanecerá.

Mientras que su culpabilidad nunca se probó, lo que es la justicia no importó; fue encarcelada por rencillas, intereses y revanchas políticas. También, como de costumbre.



Rosario Robles está en libertad y poco tardó en asomar la cabeza y lanzar unos videos anunciando “El Rosario de México”. Luego se detuvo, no sé si para sumarse a Xóchitl Gálvez y lo que venía junto con ella y su pre candidatura, porque la ex secretaria de Desarrollo Social no veía ninguna posibilidad para ella misma o porque quizo darle espacio a su hija.



Y es que Mariana Moguel anunció el viernes pasado que levanta la mano para competir por la jefatura de gobierno de la capital de todos los mexicanos.



Supongo Rosario Robles apoyará a la “Señora X” (o a cualquiera que le haga frente a López Obrador); así también apoyar a su hija (¿o será vía ella?), cosechar votos en la CDMX. Lo que no es tan evidente es como evitar el efecto contrario. Esto es, ¿cómo trasladarles los positivos y evitarles los negativos que Rosario arrastra? Es más, ¿qué tanto Rosario Robles será un lastre para Mariana Moguel, y la propia Moguel para el frente opositor en la CDMX? Pronto lo sabremos.



Otra pregunta: ¿en caso de que Mariana sea candidata, sus apoyos (eventuales votos) se los estaría restando a Morena o terminará abonando a dividir el voto opositor en la capital? Claro que mucho depende de cuál(es) sea(n) los contendientes finalistas de la oposición y de MC en la capital, quiénes enfrenten a Morena y, específicamente, cuál sea la estrategia de la oposición. ¿Encajaría bien Moguel en esta estrategia o se irá por la libre? ¿O se estaría colocando para una senaduría?



Mariana Moguel fue presidenta del PRI de la Ciudad de México durante las elecciones intermedias del 2015 y continúa siendo partícipe del muy alicaído instituto político. Además, en el 2012 compitió para ser candidata local de la Ciudad de México y en 2018 en la elección para la alcaldía de Milpa Alta. En ambas ocasiones perdió.



Lo que es cierto, es que parte o una gran parte de lo que es y fortalece al Frente Amplio por México, logrando que sea amplio —como su nombre lo indica— son las mujeres (Xóchitl, Beatriz Paredes, Rosario Robles, Lilly Téllez, Kenia López Rabadán, etcétera), las cuales están dando la batalla de distintas formas.



¿Qué otras mujeres de la oposición se unirán y se lanzarán por diversos puestos de elección popular?



Más allá de si Mariana Moguel queda como candidata para la CDMX, es un nuevo aviso de que las elecciones de la “Ciudad de los Palacios” no será sencilla y todas buscarán el gobernar la ciudad más importante del país.



Representa mucho el aviso/anuncio de Moguel, es una muestra más de que si hace pocos meses la oposición se veía perdida, ahora surgen diversas opciones que buscan participar y alzar la voz diciendo que sí hay otra opción. Representa también que no se debe subestimar el poder de las mujeres agraviadas en nuestro país. Agraviadas por los hombres; agraviadas por la 4t. Agraviadas por López Obrador, por el Crimen Organizado y por la 4t que les retiró guarderías, vacunas, medicinas, refugios, programas específicos para ellas.



Los feminicidios de este sexenio, 10 cometidos de manera diaria, son una muestra del agravio sufrido por las mujeres. Una violencia que no cesa y termina en la muerte.



Moguel representa a las mujeres abandonadas en las cárceles sin sentencia, a las asesinadas, violentadas y ultrajadas solo por ser mujeres. El agravio sufrido por tantas, por muchas, puede llevar a Moguel a representarlas.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

LSN