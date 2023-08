La tragedia de la TUA del AICM

Han llegado a un límite insostenible las condiciones de mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en sus dos terminales.

Hay una razón de fondo: el dinero que genera al recaudar la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) se destina, mayoritariamente, a pagar la deuda en que incurrió el gobierno para construir el aeropuerto cancelado, el de Texcoco.

Es una tragedia por donde se vea: los pasajeros estamos pagando por algo que no se construyó. Esa es la realidad. En cada boleto de avión que se compra, una gran proporción no se destina al mantenimiento del aeropuerto, y tampoco a potenciar las capacidades o la infraestructura necesaria alrededor del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles; mucho menos a remodelar la zona de Texcoco donde se iba a construir el malogrado aeropuerto. No. Se va a las arcas de quienes compraron los bonos.

Para colmo, la autoridad está desesperada. Cualquiera lo estaría. El aeropuerto Benito Juárez se está cayendo a pedazos, y no hay dinero suficiente para reacondicionarlo, porque hay que pagar estos bonos.

La Tarifa de Uso Aeroportuario, además, se ha encarecido notoriamente. En 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, era de 44.07 dólares para viajes internacionales, y de 23.20 dólares para nacionales. Hacia 2021 esa TUA ya era de 46.52 dólares y 24.50 dólares, respectivamente; y este año ya está 53.24 y 28.04 dólares, también respectivamente. Esto implica un alza de precio de 20 por ciento en ambas tarifas de este año respecto del inicio del sexenio. Ojo: esto es en dólares.

La deuda con los bonistas es de aproximadamente cuatro mil 200 millones de dólares, más intereses, y esos bonos vencerán hasta el 2047. Tristemente el dinero que recauda el AICM se va en gran medida a pagar esa deuda. El año pasado, por ejemplo, se desembolsaron 13 mil 500 millones de pesos para ese propósito. Imaginemos lo que se habría podido hacer en mantenimiento con esos recursos. Las condiciones del AICM son tan deplorables que ahora son utilizadas como pretexto para orillar a las aerolíneas a migrar hacia el AIFA, cuando en realidad mucho se podría remediar dándole recursos y buen mantenimiento al aeropuerto actual.

Casi 30 por ciento de cada boleto que se compra para usar el AICM se destina a pagar la TUA, y de ello una proporción enorme es para pagar estos bonos. El absurdo es de tal magnitud, que hay rutas como la México–Monterrey en la que la tarifa promedio es de dos mil 453 pesos, pero 52 por ciento corresponde a la TUA.

Y mientras actualmente el AICM tiene en vuelos internacionales una TUA de 53.24 dólares, hay aeropuertos como Charles de Gaulle que cobran sólo 27.60 dólares o el de Houston, que cobra 11.50 dólares.

La TUA del AICM es cara, el aeropuerto deficiente, y el dinero pagado no se queda aquí.

POR CARLOS MOTA

