Violeta Isfel le cumple a su esposo, aunque llegue mega cansada

VIOLETA ISFEL: “MI ESPOSO Y YO NOS AMAMOS DE AQUÍ AL INFINITO Y MÁS ALLÁ, PERO NO ESTAMOS CASADOS POR LA IGLESIA”

-Violeta Isfel ¿Tú y tu marido Raúl están casados por la iglesia?

"No, nosotros no, pero lo más importante es que superamos juntos mi terrible depresión cuando me dieron hormonas para intentar embarazarme y no hay nada que logre separarnos".

-¿Cómo se llevan tu marido y tu hijo Omar, a quien ya conoció de grande?

“Yo aprendí con este matrimonio que no hay que forzar la relación entre tu pareja y tu hijo, tienes que dejar que las cosas se vayan dando solas. Ahora se llevan tan increíble que Omar considera a Raúl como su papá”.

-¿Fue difícil vivir con alguien después de años de vivir solos tu hijo y tú?

“Yo viví mucho tiempo solita, pero cuando empecé a vivir con mi marido y compartir todo, no fue complicado porque ya teníamos muchas ganas de vivir juntos. Fuimos amigos durante 14 años. Nos conocimos en un casino de apuestas, yo iba a jugar cartas con mi noviecito de esa época y nos hicimos amigos de Raúl, nos pasó su teléfono. Después de un tiempo me llamó para preguntarme si íbamos a ir, pero yo ya estaba soltera otra vez. Entonces me empezó a llamar, porque hace juegos infantiles para salones de fiestas, delegaciones y parques acuáticos, y me hablaba para que yo amenizará los eventos. Cuando mi hijo Omar se fue de internado a la universidad del fútbol me quedé muy solita y se me declaró, pero le dije que eso no iba a pasar y un día lo mandé a la fregada, le dije cosas horribles: -no va a pasar entiéndelo no-. Al día siguiente choqué en Ecatepec y le pedí ayuda, él resolvió lo de choque y me quedé sin auto dos meses y me dijo: -si quieres yo soy tu Uber-. Luego me llevó mariachis y ahí me robó el primer beso; en ese momento se me movió el mundo, me gustó muchísimo y a los seis meses me pidió que fuera su novia y desde ese momento somos una mancuerna, no sólo como pareja, sino como compañeros de trabajo, él es mi RP los dos nos amamos hasta el infinito y más allá”.

AUNQUE TENGO MUCHOS TRABAJOS LE CUMPLO A MI MARIDO

-Tienes mucho trabajo, ¿aún así le cumples a tu esposo?

"Así llegué en calidad de bulto, lo intentamos. Aunque me ha pasado que me quedo dormida, pero él es honorable y cuando me ve muy cansada me consiente mucho y aunque tengo muchos trabajos estamos pensando muy seriamente en sacar un only fans de mis pies”, concluyó Violeta Isfel.

La actriz participa en “En “bola de locos”, “Renta congelada”, “El príncipe del barrio”, historia inspirada en la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” y la anécdota increíble es que Albertano en 20 años, quien jamás había tenido una novia declarada hasta ahora que llegó el personaje de Isfel, “Poli”, y ambos se enamoran en Lomas de “Chacaltepec”, palabra que viene de “Chacal”.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ