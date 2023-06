Salma Hayek y Henri Pinault renovaron sus votos

TANTO SE AMAN HENRI PINAULT Y SALMA HAYEK QUE RENOVARON SUS VOTOS EN LAS ISLAS GRIEGAS Y DE AHÍ SE FUERON A CANNES

Se nota que Francoise Henri Pinault, quien tiene la fortuna de siete mil millones de dólares, adora cada vez más a Salma Hayek, porque incluso ahora que ella cumplió 56 años de edad, volvieron a renovar sus votos matrimoniales en las islas griegas y de ahí se la llevó a veranear a Cannes. Ella es hermosa y flaquita, además la veracruzana se sabe producir muy bien.

CAMILO BLANES HEREDÓ LAS RAREZAS DE SU PADRE CAMILO SESTO

Camilo Blanes no es dueño de sus actos, sin embargo, no hay una ley que lo proteja de sí mismo. Consecuencia de la vida que llevó con su papá Camilo Sesto, quien se quedó con su hijo sólo, sin madre desde que nació, y lo dejaba al cuidado de su hermana que cuidaba a Camilín, hasta que un dia ella tuvo que visitar a un familiar al que Camilo no le hablaba, y a raíz de eso no le volvió a dirigir la palabra ni dejó que se le acercara a su hijo y cuando se iba de gira lo dejaba solo.

Las rarezas se heredan y por eso ahora Camilo Blanes deja que su exnovia, quien le da droga y alcohol, entre a su casa y sin embargo su propia madre no puede entrar a su casa sin autorización de él, y ella no puede hacer nada contra eso porque además, Lourdes Ornelas, su mamá no lo crió, no estuvo a su lado en su infancia y el heredero tiene las influencias del papá no de la mamá y así era el cantante, no permitía que nadie entrara a su casa, ni le dirigiera la palabra si no hacían lo que él quería.

“SE VALE TENER A LOS HOMBRES QUE QUIERAS DE UNO EN UNO”: ALICIA MACHADO

“Se vale tener a los hombres que quieras de uno en uno” dijo Alicia Machado.

Tiene razón, las mujeres nos tardamos aproximadamente 5000 años para poder alcanzar casi una igualdad sexual a la de los hombres y por supuesto en el 2023 las mujeres ya se pueden dar ese lujo.

Aunque Alicia no necesita que ningún hombre le de dinero, ella tiene el suyo propio, con que le hable y se porte bonito para ella, el caballero en cuestión se vuelve un lord inglés.

Lo menos que la ex miss Universo se merece es que la tengan en algodones: -Si mi reina, lo que tú…-.

Claro que hay muchos hombres que primero como inversión, invitan a la mujer que quieren conquistar a lugares caros con una estrategia previa, te doy todo y ya que se las meten en el bolsillo le caen con todo: -Ahora tú me das de comer y me cargas tú a mí.-.

Alicia tiene su trabajo, tiene su hija, tampoco está buscando un noviecito de mano sudada, ella quiere un hombre de verdad, pero no va a hacer que su vida gire alrededor de él y si funciona que rico, y si no traes algo armado, bye o a lo mejor la lindura de su novio si le vale la pena y viven juntos un cuento de hadas.

POR SHANIK BERMAN

