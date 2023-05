La ofensiva diplomática del presidente de Ucrania

Aunque la guerra de Rusia contra Ucrania ha perdido su fuerza noticiosa en esta parte del mundo, no nos dejemos engañar. La contienda sigue y mueve la agenda internacional, a pesar de que en el frente ruso– ucraniano no se observan cambios sustanciales. Mientras se libera una guerra de desgaste, es en el ámbito diplomático donde se dan mayores movimientos.

Los últimos viajes al extranjero del presidente Volodimir Zelenski marcan el inicio de una nueva etapa en el acercamiento ucraniano al mundo. Durante los cinco meses que transcurrieron desde la primera salida de Zelenski de Ucrania invadida por Rusia, el presidente viajó sólo a los países aliados. Después de Estados Unidos, estuvo en el Reino Unido, Polonia, Alemania, Países Bajos, Bélgica e Italia.

Frente a eso, en la última sema na, Zelenski optó por abandonar el cómodo y seguro espacio trans- atlántico para participar en la cumbre de la Liga de los Países Árabes organizada por Arabia Saudita en Jeddah. Su príncipe, Mohamed bin Salmán, quien busca mejorar la imagen internacional del país, ayudó a gestionar el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. En Arabia Saudita, Zelenski presentó su propuesta de paz para Ucrania a los líderes de los 22 países miembros de esta organización, varios de ellos simpatizantes o aliados directos de Rusia. Pero lo que más eco generó fue indudablemente la presencia de Zelenski en la cumbre de G7 en Hiroshima, Japón.

Es en este contexto que Estados Unidos anunció su anuencia para la capacitación de los pilotos ucranianos en el manejo de los aviones de cuarta generación, incluidos los F16 estadounidenses. Es una gran noticia para Ucrania que en la segunda mitad del año podría quizás recibir estos aviones de algún país europeo. Recordemos que unos tres mil aviones F16 están en uso actualmente en 25 países. Por otra parte, destacó la amplia agenda de reuniones bilaterales del presidente ucraniano, tanto con los países amigos como con los países del llamado Sur Global que siguen manteniendo buenas relaciones con Rusia. A la historia pasarán las fotos de la reunión del presidente ucraniano con el primer ministro de la India, Nerendra Modi, y con el presidente de Indonesia, Joko Widodo.

Aunque una reunión de alto nivel no es suficiente para cambiar su posición sobre la guerra, la diplomacia directa de Zelenski sirve al menos para presentar la perspectiva del país invadido frente a la narrativa rusa llena de manipulaciones. Finalmente, a esta ofensiva diplomática de Zelenski, hay que sumar la muerte del plan de paz para Ucrania propuesto por el presidente de Brasil, Lula da Silva. El que tanto habló de paz para Ucrania, eligió no reunirse con Zelenski por supuestos problemas de agenda. Lula no dijo ni una palabra sobre su propio plan de paz para Ucrania. Más bien criticó a los demás por no visibilizar con la misma fuerza otras guerras. La muerte del plan brasileño de paz para Ucrania ocurrió por voluntad del presidente Lula, que nadie lo dude.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

LSN