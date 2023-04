PRI-AN no deja gobernar a Samuel

Todo es pretexto para el Congreso local, dominado por el PRI y el PAN, para fastidiar al gobernador Samuel García (MC) de Nuevo León. Ahora el líder Mauro Guerra, azul, investiga la compra de un avión para bombardear las nubes para generar lluvia. No es malo que investiguen, sino que creen un clima de ingobernabilidad. Le frenan el presupuesto y Samuel no suelta dinero a municipios opositores. Así, no pierde Samuel; pierde Nuevo León. Ahora el sicario del Congreso es el auditor superior del estado.

JALISCO: Se salen del redil los suspirantes a la gubernatura por Morena. El alcalde de Puerto Vallarta se suma al diputado José María Chema Martínez, en sus aspiraciones a suceder a Enrique Alfaro, en la gubernatura. Se le olvida al jefe de “Cambio Humanista”, que le llevan ventaja el diputado Antonio Pérez Garibay, el empresario Carlos Lomelín y la opción por género es Cecilia Márquez. Chema le invierte mucho y bonito, nos dicen.

SLP: Un violador no está bien de la cabeza, por eso deben castrarlos químicamente. En esos términos el gobernador Ricardo El Pollo Gallardo defiende su iniciativa enviada al Congreso local y que presiona para evitar oposición pública a la presidente de la CEDH, Itzel Argüelles. Hace 14 años pidió la pena de muerte “a quienes violando y matando a mujeres… es momento de poner mano dura”. Así quiere bajar el alto índice de violencia sexual en esa entidad.

PUEBLA: En la entidad que gobierna Sergio Céspedes, le dieron un “jaque” al presidente del Consejo de la Judicatura estatal, Carlos Palafox Galeana. Sin decir “¡aguas!”, 600 trabajadores sindicalizados hicieron huelga de brazos caídos debido a que no han recibido incrementos salariales en los últimos 18 años. Claro, la clase dorada del Poder Judicial local no deja pasar un año sin mejoras salariales. La injusticia con los machuchones.

HIDALGO: Cercan a César Mora, contralor del gobierno de Omar Fayad, involucrado en la llamada Estafa Siniestra, y manejar un desvío de dos mil millones de pesos. Tan sólo en un curso para atención de la COVID-19, pagaron 40 millones de pesos. Malos funcionarios, irán a la cárcel, dijo el gobernador Julio Menchaca.

QUERÉTARO: Más de 400 empresarios pusieron el grito en el cielo por el cobro de impuestos ecológicos en la entidad. Se dicen afectados “severamente”, según Esaú Magallanes, presidente de la Canacintra en la entidad. La determinación del gobierno de Mauricio Kuri, es mantener limpio el ambiente queretano. La salud de la sociedad es más importante que intereses privados.

MICHOACÁN: Lo que fue el bastión más importante del PRD, ahora es la puntilla que les haría perder el registro en los comicios federales de 2024. Los tránsfugas se van directo a Morena. La cereza del pastel fue la partida de la diputada Fanny Arreola, a quien le prometieron la candidatura guinda de Apatzingán. Esto le derramó la bilis al edil Luis Cruz, quien quería heredarle el puesto a uno de sus hijos, mientras se suma al equipo de campaña de una corcholata.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ