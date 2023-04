Cambiar las reglas del juego en favor de la igualdad

En la pasada edición 57 del Super Bowl 2023, por primera vez, en un anuncio publicitario, se dio visibilidad al flag football juvenil femenino que consiste en que, sin contacto físico, el equipo defensor debe quitar a sus oponentes uno de los banderines que cuelgan de su cintura.

En este comercial, donde la mexicana Diana Flores, mariscal del equipo nacional del referido deporte es la protagonista; acompañada de destacadas jugadoras como la tenista Billie Jean King, y las futbolistas de americano Bella Rasmussen y Vanita Krouch, se proyecta la relevancia que tiene nuestra presencia y liderazgo en estos espacios tradicionalmente masculinos.

Así como ellas, las niñas, jóvenes y mujeres que incursionan en disciplinas en donde la participación de los hombres ha sido mayor, van rompiendo estereotipos de género; y desafiando, con su talento, las falsas creencias que conciben que hay actividades físicas que sólo ellos pueden hacer bien.

A pesar de tener el mismo potencial que sus pares masculinos, las deportistas se enfrentan a diversos obstáculos, como la existencia de brechas salariales; la falta de reconocimiento de sus aptitudes; la sexualización o el escarnio de sus cuerpos; y la falta de oportunidades, no solo como participantes en competencias, sino también en los medios de comunicación en donde éstos se narran.

Según la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) en su Informe Mundial de 2017 sobre la rama femenil, en ese año, de un total de 3 mil 600 jugadoras encuestadas, el 49.5% manifestó no recibir ningún sueldo; y el 46.8% expresó que su carrera terminaría de forma temprana por razones financieras.

La cobertura mediática en el ámbito deportivo tiene una gran penetración social, por lo que garantizar una representación justa y equilibrada, puede ayudar a deconstruir prejuicios. No obstante, de acuerdo con el reporte "The Status of Women in the U.S. Media 2021” del Women´s Media Center, durante ese año, las mujeres solo reportaban el 15% de las noticias en ese sector.

Diversas voces se han alzado para revertir estas inequidades, una de ellas es la de Marion Reimers, reconocida periodista deportiva y activista, quien ha puesto de relieve nuestro papel en sus diversas responsabilidades, y ha abierto camino en labores en las cuales hemos sido históricamente excluidas.

Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 6 de abril, impulsemos el ejercicio de este derecho para cambiar las reglas del juego en favor de la igualdad; pues, sin duda, tiene un impacto positivo no solo para nuestro crecimiento integral, sino porque fomenta la tolerancia, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

En palabras de Nelson Mandela, la práctica deportiva tiene el poder de modificar el mundo, de inspirar, de unir a las personas, de derribar las barreras raciales, de crear esperanza; así como, de combatir todo tipo de discriminación.

POR MARINA SAN MARTÍN REBOLLOSO

COMISIONADA INFOCDMX

@NAVYSANMARTIN

