La crisis migratoria mete en aprietos a la 4T

México dejó de ser un país de tránsito para migrantes, convirtiéndose ahora en una nación de destino y refugio, razón por la que está sumido en una de las crisis migratorias más graves de su historia.

La muerte de 40 extranjeros en Juárez y la desaparición o “secuestro” de otros 50 en Matehuala, son la punta del iceberg del espinoso problema que debe resolver Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de la grave crisis humanitaria que esto representa, todo puso al descubierto que existen problemas de trabajo conjunto entre las diferentes instancias de gobierno.

Los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, fueron los primeros en echarse la bolita tratando de evadir su responsabilidad. Y qué decir del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien, como los avestruces, mantiene la cabeza debajo de la tierra desde la tragedia en la estación migratoria.

Aunque es entendible su postura, porque desde Palacio Nacional me confiaron que, de un momento a otro, no solo será destituido, sino que se anunciaría la desaparición del organismo. Saben que el hombre y la institución son insostenibles, porque el tema migratorio dio un vuelco en este sexenio.

Eso obedece a un fenómeno multifactorial: desde las crisis económicas y sociales agudizadas en centro y Sudamérica, hasta la presión que ejerce EU sobre México para que frene el éxodo y asuma una actitud más proactiva. El diagnóstico sobre la crisis está en blanco y negro para AMLO. Lo que todavía no encuentra (o no se conoce) es una solución integral y esto genera la percepción de que no sabe por dónde empezar.

En ese contexto, se dio a conocer que el sacerdote Alejandro Solalinde se convertiría en el titular de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMEXICO). Con eso desaparecería el INM y, según el propio Solalinde, ningún mando militar estaría involucrado en su funcionamiento.

No suena mal la idea. Pero uno de los problemas radica en que la Iglesia Católica descalifica la propuesta y el hecho de que sea el padre Alejandro quien encabece al nuevo organismo.

Eso por sí solo representa un desafío para Andrés Manuel, quien además debe poner orden entre sus secretarios y entre gobernadores.

Urgente y necesario, porque con el caso de la desaparición de migrantes en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo entró en conflicto con su par de Guanajuato, Diego Sinhue.

Entre otras cosas, dio a conocer que existe una red criminal que opera en Guanajuato dedicada a la extorsión y plagio de migrantes. Y acusó al gobierno panista de ofrecer información sesgada y parcial del lamentable suceso.

¿Pero qué hacer con la crisis migratoria mientras secretarios de estado y gobernadores mantienen debates estériles? Tonatiuh Guillén, ex comisionado del INM, estima que la solución pasa por reconocer que México ya no es un país de tránsito, sino de residencia y refugio.

Por tanto, la estrategia debe concentrarse en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y no en las Fuerzas Armadas, porque hoy la política migratoria está orientada hacia la contención y el rechazo de flujos migrantes y refugiados.

Además, observa Guillén un giro en el perfil social, pues las personas en tránsito son familias, mujeres y niños, ya no migrantes por motivos laborales, por lo que la Comar debe tomar la batuta en todo esto. Considera que desaparecer al INM no es la solución, como tampoco está en las presiones que ejerce Washington de manera permanente.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Sin papeles no vas a la universidad; sin papeles no hay buenos trabajos; sin papeles te atrapan y no sólo te jalan las orejas, te deportan o puedes morir en una estación migratoria”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

LSN