Fíjense que este año, la verdad anduve muy bajoneada en el marco del Día de la Mujer.

Éste no es un 10 de mayo bis. Este movimiento de mujeres, allá en Estados Unidos, se remonta a 1848. Cuando un grupo de doñitas que estaban bien enchiladas porque no les permitían hablar en una convención contra la esclavitud, terminaron organizando su propia reunión y convocaron a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en NY.

Y dos años después ya habían formado un sindicato para defenderse. Pasa el tiempo y un 8 de marzo, ahora en la Fábrica Cotton de Nueva York, EU, corre el año de 1908 y cerca de 40 mil costureras industriales de grandes factorías se declaran en huelga. Imagínese el escándalo cuando salieron a las calles a gritar y garabatear paredes con gises exigiendo: reducción de la jornada laboral a 10 horas, salario equiparado al que perciben los hombres, mejora de las condiciones laborales, fin del trabajo infantil, derecho al voto, entrenamiento vocacional”.

Ahora bien, cientos de mujeres se quedaron adentro de una fábrica llamada Cotton y el Toño, dueño que era bastante hoja suelta las dio al interior del lugar. Murieron 129 trabajadoras entre las que aspiraron humo, fueron calcinadas o las que se arrojaron intentando salvarse.

En Rusia, el domingo 23 de febrero de 1917, día de la histórica manifestación de las mujeres —que de hecho logró la abdicación del zar cuatro días después y luego se le concedió el derecho al voto a las mujeres—, estaba medida bajo el calendario juliano; esa misma fecha, pero en el calendario gregoriano, era 8 de marzo (razón por la que en 1913 las mujeres europeas salieron a reclamar en torno a ese día).

Ora bien, hay muchas formas de organizarse y expresarse en el feminismo: el liberal, el radical, el socialista, ecofeminismos, feminismo cultural y de la diferencia, feminismo de la igualdad, feminismo comunitario, feminismos afrodescendientes. De hecho hay un movimiento feminista separatista bastante interesante.

He podido tratar a algunas de sus integrantes y en pocas palabras esto se refiere a como buscan en la separación ( en diversos grados) de los varones y de las instituciones, los roles y actividades que gobiernan los varones. Y que por ende actúan en su beneficio. No se suben a un taxi manejado por un varón, ni consultan a un doctor varón, etc.

Por último cierro con el recuerdo de la que es considerada por algunos como la primera feminista en conciencia de la historia: Marie Gouze, Olympe de Gouges, revolucionaria, filósofa, defensora de los derechos de las mujeres y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.

Se le adjudica el lema de libertad, igualdad y fraternidad; sin embargo, cuando sus corevolucionarios franceses no incluyeron la palabra “mujeres” en la famosa revolución francesa ella también expresó: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo?, poco después sus correligionarios la mandaron a la guillotina.

POR FERNANDA TAPIA

