Tardanza genera confusión en elección de DT del Tricolor

Cuando no se tiene un proyecto definido y hay más dudas que certezas para el futuro, pasa lo que ahora sucede con los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, en cuanto a la elección del nuevo técnico.

Todo el retraso en la toma de una decisión que no debería llevarles tanto y la incertidumbre que muestran al momento de hablar del tema, demuestra que no tienen idea de qué rumbo quieren tomar.

Y por ello, anuncian una labor de 60 días, y después de otros 10. Tiempo en el que comenzaron dos candidatos fuertes para ser el entrenador, y han pasado a cinco, luego a siete y regresado a tres opciones para dirigir a un equipo que en marzo tendrá sus primeros partidos.

Según las cuentas de los días que solicitaron como colchón para la toma de una decisión, que pareciera de trascendencia mundial, tendrían que anunciar quién es el nuevo DT el próximo viernes. Esto, en medio de la presentación del proyecto de selecciones nacionales con Rodrigo Ares de Parga, rumbo al Mundial de 2026.

Después de que Miguel Herrera y Guillermo Almada lucían como los fuertes candidatos, comenzaron a meter a más entre las posibilidades: Diego Cocca, Ignacio Ambriz, Antonio Mohamed, Marcelo Bielsa... El problema es que no hay consenso, cada directivo tiene a su favorito, porque lo conoce, porque ha trabajado con él y le ha dado, medianamente, éxitos, o porque se peleó con otro y es suficiente para que le baje el pulgar.

La decisión del nuevo DT no se toma con base en un proyecto ni en la compatibilidad de estilos. Porque de todos los que han hablado, no hay un par que tengan un tipo de juego similar, y eso es tan claro como el hecho de que suman opciones para hacer cómo que trabajan y no porque les convenzan.

Para como están las cosas, el jueves o el viernes anuncian que pedirán otros 10 días para anunciar al técnico, con el peligro de que en esa nueva prórroga sumen a otros tres candidatos; total, pareciera que no pasa nada como siempre.

Lo peor es que quedan mal parados, cuando otras selecciones que también fracasaron en el Mundial 2022 ya han anunciado a su nuevo entrenador. Acá llenan el costal de ilusiones, y ayudan a que siga el manoseo y promotoría de algunos personajes, que ni siquiera tienen el perfil para dirigir a una selección nacional.

En estos momentos, ya era para que el entrenador estuviera trabajando con su cuerpo técnico en la visoría de cara a los partidos de marzo, que, en la teoría, pudieran no representar un gran problema (Surinam y Jamaica), pero que, como ha sido el pasado reciente, resultan un peligro por la pobreza futbolística del combinado nacional.

Mucho tiempo se han tomado en la decisión, y aún no presentan ni proyecto ni entrenador. Quizá no les corre prisa, porque ya están clasificados al siguiente Mundial, pero de que han fallado, han fallado.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL