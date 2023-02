¿Cuál será la ley del Metaverso?, grados de libertad virtual

En teoría, todo cuanto ocurre en Internet se rige por la ley. La duda suele estar siempre en qué legislación se aplica a determinado ámbito de Internet, ya que es habitual que la empresa que provee un servicio tiene sede en un país con determinada legislación y el usuario que tiene una queja vive en otro país con otra legislación.

El metaverso se trata de crear espacios en línea que se sientan como el mundo real, espacios en los que interactuaremos con personas, objetos y negocios, socializaremos, trabajaremos y realizaremos transacciones como si estuviéramos presentes en cuerpo.

La ley siempre ha estado ligada al lugar. Asumimos por defecto que estamos sujetos a las leyes del sitio donde estamos ubicados. El comercio internacional e internet nos han acostumbrado a interacciones que ponen en juego las leyes de varios puntos a la vez. Pero ¿Qué pasa con estos lugares virtuales? ¿Qué leyes los regirán? A medida que continúa el auge del metaverso, ¿cómo se perfilan los sistemas legales de todo el mundo para enfrentarse al metaverso?

Empecemos por las reglas no escritas del metaverso. Las que definen qué es. Estas reglas dicen que solo hay un metaverso. Uno solo que ampara todos los universos virtuales o metaversos. Se supone que está abierto a todo el mundo. Que es abierto, accesible desde cualquier dispositivo y que nadie lo controla. Y en estos últimos puntos o reglas es donde reside la duda. ¿Si nadie controla el metaverso es un espacio virtual sin leyes aplicables?

De la misma forma que se suceden delitos en Internet que son denunciados y perseguidos por profesionales, en colaboración con fuerzas del orden de distinto alcance geográfico, el metaverso no tiene porqué ser diferente. Pero sí hay matices, y precisamente los matices marcan las reglas del metaverso.

Afirmar que nadie controla el metaverso es algo exagerado. La razón de afirmar esto es que se basa en tecnologías de blockchain que, sobre el papel, deberían descentralizar lo que hacemos en Internet: comprar, enviar dinero, identificarnos en una web… Una infraestructura basada en blockchain, en principio, será más anónima y no dependerá de un único regulador o de unas pocas empresas que gestionen pagos, IDs de usuarios, etc.

LOS REFLEJOS DEL MUNDO FÍSICO EN EL METAVERSO

Las promesas del metaverso son que permiten crear mundos virtuales interactivos en los que crear y mostrar contenido, movernos libremente empleando avatares virtuales, adquirir espacio virtual e intercambiarlo, construir y crear espacios digitales y mucho más. O lo que es lo mismo: podemos crear mundos virtuales sin las limitaciones físicas. Pero todo tiene sus límites.

Como indican medios especializados como Above The Law, aunque por el momennto no existen leyes específicas que regulen el metaverso, más allá de las reglas del metaverso que imponen sus propios creadores, sí hay leyes que se aplican a todo lo que vemos en Internet. Es decir, que las reglas no escritas que vimos antes hablan de libertad, acceso abierto y demás ventajas técnicas. Pero, en la práctica, tendrá sus limitaciones legales.

Referente a los documentos que toda empresa de Internet debe hacer constar en su página oficial, las leyes que se aplican al metaverso, por ahora, son similares a las que podemos encontrar en otros productos y servicios online:

Copyright

Propiedad intelectual

Contratos

Leyes antidifamación

A esto tenemos que incluir las legislaciones más recientes relacionadas con:

La protección de datos

La privacidad de los usuarios

Al igual que Internet es una red de redes de acceso público y abierto, en la que conviven contenidos y servicios de individuos, organizaciones públicas, organismos públicos y, especialmente, empresas de toda índole, en el metaverso se van a reproducir dinámicas similares mientras esperamos a que se apliquen al 100% las tecnologías blockchain que descentralicen la Internet actual.

En resumen, sea quien sea quien marque las reglas del metaverso, o de su parcela virtual, esas reglas deberán cumplir con la legislación del mundo que nos rodea. Privacidad, copyright, condiciones de uso y demás normas públicas o privadas que todos aceptamos, las conozcamos o no, cuando nos damos de alta o contratamos cualquier cosa en Internet.

POR JAVIER LÓPEZ CASARÍN

EXPERTO EN INNOVACIÓN

LSN